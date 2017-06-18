Marmarabirlik 5. kez ihracat şampiyonu

kez ihracat şampiyonu oldu.

Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi Marmarabirlik, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 2016 yılı ihracat şampiyonları listesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe 5. kez şampiyon oldu. İhracat şampiyonlarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen TİM 24. Olağan Genel Kurulu ve 2016 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde verildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ’Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Birinciliği Ödülü’nü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den aldı.

Asa, zeytin ve zeytinyağı sektöründe bir kez daha ihracat şampiyonu olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bu ödülü 8 kooperatifimiz ve 32 bin ortağımız adına aldık. Marmarabirlik’in 5. kez şampiyon olması bizler için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Marmarabirlik, bugün itibariyle yurt dışında doğrudan 53 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin sofralık siyah zeytin ihracatının yüzde 25’ini gerçekleştiren büyük bir firma haline gelmiştir. Bu başarının altında birlik beraberlik ve ekip çalışması yatmaktadır. Ödülün alınmasında emeği geçen başta Birlik Yönetim Kurulumuz olmak üzere kooperatiflerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Marmarabirlik’in ihracatını planlı değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla her geçen gün daha iyi noktalara taşıdıklarını kaydeden Asa, "2016 yılı itibariyle ihracatımız 6 bin 190 tonlara ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, ihracatımızı 30 milyon dolara taşıyarak ülkemize döviz girdisi sağlamak ve Marmarabirlik’i dünya markası haline getirmektir. Marmarabirlik’in ihracat hedeflerine ulaşmak için yeni pazar hedefleri belirledik. 2017 yılında Ortadoğu ve Arap Yarımadası’nda önemli işbirlikleri yapmayı planlıyoruz. Hindistan pazarıyla da yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.

Asa, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen Turquality Programı ile Türk markalarının global pazarda imajını güçlendirdiğine işaret ederek, Marmarabirlik’in de Turquality kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Bakanlığa konuyla ilgili başvuruda bulunduklarını anlatan Asa, şöyle devam etti:

"Turquality programı hazırlanırken sektördeki rakiplerimiz destek kapsamına alınmış ancak kooperatifler ve birlikler bunun dışında bırakılmıştır. Bu destekten Marmarabirlik de faydalanırsa üretici kazanır; üretici kazanırsa ülke kazanır. Turquality desteği Marmarabirlik markasının değerine değer katacak; bu toprağın mahsulü, yine bu topraklara daha fazla kazanç olarak dönecektir."