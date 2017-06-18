Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:56

Marmarabirlik 5. kez ihracat şampiyonu

Marmarabirlik, TİM’in 2016 yılı verilerine göre zeytin ve zeytinyağı sektöründe 5.

Marmarabirlik 5. kez ihracat şampiyonu

18 Haziran 2017 11:56

kez ihracat şampiyonu oldu.


Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi Marmarabirlik, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 2016 yılı ihracat şampiyonları listesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe 5. kez şampiyon oldu. İhracat şampiyonlarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen TİM 24. Olağan Genel Kurulu ve 2016 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde verildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ’Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Birinciliği Ödülü’nü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den aldı.


Asa, zeytin ve zeytinyağı sektöründe bir kez daha ihracat şampiyonu olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bu ödülü 8 kooperatifimiz ve 32 bin ortağımız adına aldık. Marmarabirlik’in 5. kez şampiyon olması bizler için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Marmarabirlik, bugün itibariyle yurt dışında doğrudan 53 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin sofralık siyah zeytin ihracatının yüzde 25’ini gerçekleştiren büyük bir firma haline gelmiştir. Bu başarının altında birlik beraberlik ve ekip çalışması yatmaktadır. Ödülün alınmasında emeği geçen başta Birlik Yönetim Kurulumuz olmak üzere kooperatiflerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Marmarabirlik’in ihracatını planlı değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla her geçen gün daha iyi noktalara taşıdıklarını kaydeden Asa, "2016 yılı itibariyle ihracatımız 6 bin 190 tonlara ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, ihracatımızı 30 milyon dolara taşıyarak ülkemize döviz girdisi sağlamak ve Marmarabirlik’i dünya markası haline getirmektir. Marmarabirlik’in ihracat hedeflerine ulaşmak için yeni pazar hedefleri belirledik. 2017 yılında Ortadoğu ve Arap Yarımadası’nda önemli işbirlikleri yapmayı planlıyoruz. Hindistan pazarıyla da yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.


Asa, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen Turquality Programı ile Türk markalarının global pazarda imajını güçlendirdiğine işaret ederek, Marmarabirlik’in de Turquality kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Bakanlığa konuyla ilgili başvuruda bulunduklarını anlatan Asa, şöyle devam etti:


"Turquality programı hazırlanırken sektördeki rakiplerimiz destek kapsamına alınmış ancak kooperatifler ve birlikler bunun dışında bırakılmıştır. Bu destekten Marmarabirlik de faydalanırsa üretici kazanır; üretici kazanırsa ülke kazanır. Turquality desteği Marmarabirlik markasının değerine değer katacak; bu toprağın mahsulü, yine bu topraklara daha fazla kazanç olarak dönecektir."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!