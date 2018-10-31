Marmarabirlik Başkanı Asa'dan Milletvekili Sarıbal'a "Hodri meydan"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Milletvekili Orhan Sarıbal'ın “60 yıl sonra ilk kez zeytin üreticisi çaresiz” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Milletvekili Orhan Sarıbal'ın kendi partilerinin mensubu olan Yalova Fıstıklı köyündeki üretici ile planlayarak yaptığı bu görüşmenin kamuoyunu yanıltmak maksadıyla olduğunu ileri süren Başkan Hidamet Asa, “Sarıbal'ın yapmış olduğu açıklamalarının mesnetsiz ve asılsız olduğunu bildirmek isteriz. Gemlik Kooperatifi'nin faaliyet alanı olan Fıstıklı köyünde mahsûl alımlarına başlanmış olmasına rağmen, sanki 60 yıldan bu yana ilk defa alım yapılmamış gibi konuyu çarpıtmış olmasını siyasî ahlâka yakıştıramadık. Biz sizin gibi sorun odaklı değil çözüm odaklıyız” diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Milletvekili Orhan Sarıdal'ın Afrinden zeytin aldığımıza yönelik açıklamaları fütursuzcadır. Milletvekilinin bu açıklaması tamamen yalandır. Maksatlıdır. Marmarabirlik olarak bu sene 52 bin ton ürün alımı yapacağımızı defalarca kez dile getirdik. 52 bin ton ürün alımı yapmak üzere depolama kapasitemiz varken, biz nasıl 50 bin ton Afrin'den ürün alabiliriz. Bir mühendis olan milletvekilinin rakamlarla da sıkıntısı var demek ki. Yapılan bu yalan açıklama ne siyasi ne de insani ahlaka da sığmamaktadır. Milletvekiline sesleniyorum” derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben 32 bin üretici ortağımız ve 80 milyon ülke insanımızın önünde onurlu bir duruş sergileyerek, eğer Afrin'den ürün aldığımızı ispat ederlerse istifa edeceğim. Söz veriyorum.

İspat edemezse aynı onurlu davranışı kendisinden de bekliyorum. Hodri meydan.”

Başkan Asa, “Milletvekili Orhan Sarıdal'ın Marmarabirlik'i batırmak mı istemektedir, anlamış değiliz. Her ne kadar ziraat mühendisi olduğunu iddia etse de, Fıstıklı bölgesinde yaşanan sinek vuruğundan haberdar değil demek ki! Sinek vuruğu zeytinin içinde kurt anlamına gelir. Biz bu bilgiyi de kendisiyle paylaşalım buradan. Milletvekili raftan herhangi bir ürünümüzü alsa ve içinden kurt çıksa ne düşünür acaba çok merak ediyorum. Biz kalite standartlarımızdan asla ödün vermeyiz. 2010 yılından bugüne müşteri memnuniyeti çok önemsiyoruz. Sinek vuruğunun sorumlusu bahse konu teşkilat mensubu üretici olmasına rağmen onu sorgulamayıp, piyasa şartlarının üstünde ürün alımı yapan Marmarabirlik'e böyle bir suçlama yapmak, 32 bin ortağımızı derinden incitmiştir” diye konuştu.

Başkan Asa, “Sarıbal'ın Marmarabirlik dışında bazı odakları yanına alarak yapmış olduğu bu açıklamanın, Türkiye genelindeki zeytin üreticini hükümetle karşı karşıya bırakmak olduğunu belirtmek isterim. Sofralık zeytin üretiminde herhangi bir arz fazlalığı olmamasına rağmen özel sektörün ucuz fiyata ürün alımlarını eleştirmesi gerekirken Marmarabirlik'e saldırmış olması siyasi ranttan başka bir şey değildir” dedi.

“Milletvekili Orhan Sarıdal'ın iki dönem milletvekili olmasına rağmen Marmarabirlik'e kaç defa gelmiş kamuoyuna açıklasın” diyen Başkan Asa, “ Marmarabirlik 12 Ekim'de alımlara başladı bundan bile haberdar değil. 12 Ekim'den bugüne 11.400 ton ürün alımı yapıldığından da haberi yok. Bugün itibarıyla ortalama alım fiyatımız 8.40 TL'lerdedir. 52 bin ton alım planımızla değerlendirdiğimizde alım tutarı 436 milyon TL'dir. Marmarabirlik üreticiye sırtını döndü derken neyi kastetti anlamış değiliz. Rekolte beyanı veren üreticilerimiz kooperatiflere göre alım planları da değişmektedir. Kooperatif bazlı değerlendirecek olursak ortaklarımızın verdiği beyan üzerinden teslimat yapmaktadır. Kendi öz kaynakları ile 1 TL kredi kullanmadan ve hiçbir şekilde destek almadan 52 bin ton alım yapan Marmarabirlik'e teşekkür etmesi gerekirken, çamur ve iftira atması hiç yakışmamıştır. Zeytin üreticisi emin ellerde, siz gidin üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik neler yapılabileceği yönünde çalışmalarla ilgilenin”şeklinde sözlerini tamamladı.