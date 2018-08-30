Marmarabirlik dövizde yaşanan iniş çıkışı satış fiyatına yansıtmayacak

Yaşanan bu sürecin birçok kesim tarafından fırsatçılığa çevrilmek istendiğini ifade eden Hidamet Asa, ülkemizin doğal kaynaklarından olan suya bile zam yapıldığına dikkat çekti.

Bu sürecin güç birliği ile aşılabileceğini ifade eden Asa, “Zeytin üreticisinin kuruluşu olan Marmarabirlik olarak ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Bu uygulamamıza aynı zamanda bayilerimiz ve Marmarabirlik ailesi olarak destek verilecek. Maksadımız kampanya öncesi daha çok ürün satmak. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” dedi.

Marmarabirlik’e bağlı İznik Zeytin Satış Kooperatifi’nin 26 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurul sonrası başkan, yönetim kurulu üyeleri ve birlik temsilcileri ile bir araya gelindi. Ortağı oldukları Marmarabirlik’in entegre tesislerini gezen İznik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve birlik temsilcilerine Marmarabirlik’in dünü-bugünü hakkında bilgiler verildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik Kooperatifi üretici ortaklarına, “Sizler, Marmarabirlik’in gözü, kulağı, sahadaki temsilcisi ve sesimizsiniz.”diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, göreve geldikleri gün itibariyle köklü bir değişim sürecinin startını verdiklerini söyledi. Başkan Asa, “Marmarabirlik’te gelinen noktada daha çok ürün alan, daha çok ürün satan ve denge oluşturan bir kurum var artık. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla 1 TL bile kredi almadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem üretici ortağımız memnun, hem de bizler memnunuz. Biz gücümüzü üretici ortağımızdan, kooperatiflerimizden alıyoruz. Marmarabirlik’in daha da büyümesi için herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Birlik temsilcilerinden bulundukları köy ve mahallelerde Marmarabirlik’in hizmet politikasını üretici ortaklara sık sık anlatmalarını isteyen Başkan Asa, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ürün alım dönemine yaklaşıyoruz. Sizlerden ortaklarımıza gerçeğe yakın rekolte beyanı vermeleri konusunda için bilgilendirme yapmanızı rica ediyorum. Çünkü gerçek dışı beyan vererek, kotayı koyan da, teslim edeceği kadar ürün beyanı vererek kotanın kalkmasını sağlayan da ortaktır. Bu ürün alım kampanyası çok mühim. Bu seneye çok daha değer veriyoruz. Marmarabirlik olarak rekolte beyanına göre planlama yapılmakta ve satış stratejileri belirlenmektedir. Geçen yıl iklim şartları sebebiyle iri kalibre zeytin azdı. Bundan dolayı büyük bir açık yaşanmaktadır. İri kalibre ürün alımlarına önem vermek zorundayız. Ortaklarımız da buna anlayış göstermeli. Bu ürün kampanyasını da daha önce olduğu gibi kredi kullanmadan tamamlamak istiyoruz.”

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’nın konuşmasının ardından Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Ertaş, Onur Cengiz, Muhasebe ve Finans Müdürü İlhan Bayram ve Satın Alma MüdürüEmrah Aksarı, Marmarabirlik’in dünü, bugünü, satış miktarları, ihracat rakamları, sektörün nereye doğru gittiği, değişen tüketici alışkanlıkları, yapılan ve planlanan yatırımlar ile gelinen süreç hakkında bilgilendirme yaptı.