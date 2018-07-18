Marmarabirlik ihracat rakamlarını lojistik merkezi kurarak yükseltecek

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdürü İsmail Acar, tesisin fizibilite çalışmaları için Köln’e giderek bir dizi temasta bulundu. Başkan Asa, kurulacak depolama tesisinin hali hazırda devam eden transit ticaret faaliyetleri için lojistik merkez olmasının planlandığını söyledi. Asa, arsanın tapu devir işlemlerinin tamamlandığını da belirterek, NRW. INVEST Germany Kalkınma Ajansı hibe fonlarından yararlanılacağına dikkat çekti. Arsanın, Köln Belediyesi’nden uygun şartlarla alındığını ifade eden Başkan Asa, planlanan projenin değişen dünya ve yeni pazarlama stratejisi adına büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Marmarabirlik ürünlerinin Avrupa’da önemli ölçüde tercih edildiğine dikkat çeken Asa, “Avrupa satışlarımızda raflarda yok duruma düşmemek için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte depolama tesisi yapılması yönünde karar alınmıştı. Alman Kalkınma Ajansı’ndan destek alınarak projemiz gerçekleştirilecek. Alınacak teşvik ile arsa maliyeti haricinde Marmarabirlik öz kaynakları kullanılmadan yatırımın tamamlanmasını öngörüyoruz” diye konuştu

Lojistik Merkezi Olacak

Köln ziyaretinin önemine işaret eden Hidamet Asa, “Avrupa’da bulunan bayilerimize ürün ulaştırmamız 15-20 günlük süre zarfında oluyordu. Köln’de yapılacak tesisimiz önemli bir lojistik merkezi olma yönünde hizmet verecek. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat hedeflerimiz de artacaktır. Avrupa ülkelerindeki satış noktalarımıza günlük sevkiyat olacağından ürünlerimizin market raflarında yok durumu yaşanmayacak” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yenilikçilik düşüncesiyle emeğe duyulan saygıyla birlikte stratejik yatırımlar yapıldığına da dikkat çekti. Değişim-dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle daha güçlü kooperatif ve daha güçlü Marmarabirlik için çalıştıklarını ifade eden Başkan Asa, “Önümüzdeki ürün alım döneminde en az 70 bin ton ürün almayı, ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Yarım asırlık bir kurumun sorumluluğunun bilinciyle Marmarabirlik’i gelecek nesillerimize emanet ederken, güçlü bir şekilde teslim etmek arzusundayız“ derken, üretici ortaklarından aldıkları güçle Marmarabirlik’in çok daha iyi yerlere geleceğini sözlerine ekledi.