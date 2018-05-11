Marmarabirlik ve Tariş’den güç birliği

Ziyaret sonrasında, Tariş Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Marmarabirlik’in Başköy’de bulunan Genel Müdürlüğü ve Entegre Tesislerini gezdi. Marmarabirlik ve Tariş Başkanlarının buluşmasında, zeytin ve zeytinyağı sektörünün bugününe ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her iki birliğin de ülkemiz adına önemli roller üstlendiğini belirten Başkan Asa, “Marmarabirlik ve Tariş’in aynı sektörde faaliyet göstermesi ve her iki kuruluşunda üretici kuruluşu olması nedeniyle işbirliği yapmayı planlıyoruz. Ortak projeler üretmek üzere mutabakata varılmıştır. Ayrıca, üreticilere verilmekte olan devlet desteğinin Birlikler üzerinden yapılması konusunda fikir birliği oluştu. Zeytin ve zeytinyağının alımı, işlenmesi ve tüketiciye sunulması konularında görüş alışverişinde bulunduk.” dedi

Marmarabirlik ve Tariş’in ülke ekenomisinin mihenk taşları arasında olduğunu belirten Başkan Asa, “ Bu ziyaret iki Birliğin üreticileri adına da önemli bir gelişme sağlayacaktır. Sofralık zeytin ve zeytinyağı üreticisinin iki çatısı, ülke tarımının ilerlemesi ve sektörün daha da büyüyüp gelişmesini sağlamak adına ortak adım atacak. Bu görüşme, “Birlikten kuvvet doğar” düşüncesiyle üretici adına yapılacak girişimlerin ilk adımıdır. Bundan sonra bu görüşmelerin sıklıkla yapılması kararı aldık.”diye konuştu.