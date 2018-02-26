Marmarabirlik’te Demir yeniden kazandı

Gemlik Pırıltı Düğün Salonlarında yapılan genel kurulda divan başkanlığına Osman Bostancı getirildi. Genel Kurulda ilk sözü mevcut başkan İbrahim Demir aldı. Demir; ’’Kooperatifimiz zor dönemlerden geçti. 8 Milyon 300 Bin TL gibi önemli bir zararla kooperatifi devraldık. Dört yıl gibi kısa sürede borcumuzu bitirerek kar eden duruma geldik. Kooperatif ve birlik arasında yaptığımız protokolle, kooperatifimize önemli kolaylık sağladık. En önemli projemiz de, zeytinin başkenti Gemlik’e yakışır depomuzu kazandırmak olacak. Yeni yapacağımız depo hem Gemlik’e, hem de kooperatifimizin adına yakışan hizmet olacak. Kooperatifimiz artık, sağlıklı bir yapıya sahip’’ dedi.

1450 üyesi olan Gemlik Kooperatifi Genel Kurulunda, faaliyet raporu, denetim komisyonu raporu, hesap ve bütçe raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Divana İbrahim Demir ve Hüseyin Peker’in listeleri sunuldu. İbrahim Demir’in listesi; İbrahim Demir, Faruk Besli, Muhsin Candar, İlhami Çetin isimlerinde oluştu. Hüseyin Peker’in listesi ise; Hüseyin Peker, Ahmet Girenay, Kadir Dinçer, Bahattin Malap’tan oluştu. Kongreyi İbrahim Demir’in listesi 583 oyla kazanırken Hüseyin Peker’in listeleri 367’de kaldı.