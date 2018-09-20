Marmarabirlik'ten üreticiye uyarı...

Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperetifte geçtiğimiz hafta başlayan rekolte beyan döneminin 1 haftalık süresi tamamlanırken, bugüne kadar 10 bin ton beyan alındı. Kampanya öncesi rekolte beyan konusunda uyarılarda bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçtiğimiz yıl ürün alımlarına değinerek, “2017-2018 kampanyasında ortaklarımızdan alınan 55 bin tonluk beyanın ardından 51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleşti. Göreve geldiğimiz günden bugüne kota uygulaması yapılmıyor. Gerçekçi beyan verilmemesi durumunda kota uygulaması yapılmıyor. Gerçekten uzak beyan verilmesi durumunda Marmarabirlik alım planından uzaklaşıldığı gibi, kısıtlama da kaçınılmaz olacaktır. Gerçek dışı verilen beyanların kurumumuzu plansızlığa ittiğini geçtiğimiz dönemlerden iyi biliyoruz. Ortaklarımızın özellikle bilmelerini isterim ki, 32 bin aktif ortağımız, 1 ton gerçek dışı beyanda bulunmuş olsa, 32 bin ton alım planımız şaşmış olacaktır. Kota uygulaması olacaksa, ortaklarımızın 5 yıllık teslim ettiği ürünün ortalamasına göre kota belirlendiği için, geçmiş yıllarda ürün teslimatı yapmadıysanız, rekolte beyan miktarı kadar ürün verme hakkınız olmaz. Kısacası ne kadar ürün teslim ettiyseniz, o kadar ürün verme hakkınız olur” dedi.

Türkiye olarak zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyen Hidamet Asa, “2010 yılından bu yana her zaman üreticilerimizin yanında olduk. 2018-2019 ürün alım kampanyasında öncelikli hedefimiz geçtiğimiz yılın fiyatlarını korumaktır. Eğer piyasa koşullarında ürün alım fiyatlarında artış yaşandıysa, Marmarabirlik olarak üreticimizi asla mağdur etmez, ilave artış da yapılır. Bugüne kadar ne söylediysek yerine getirdik. Ortaklarımızı mağdur etmeden, kurumumuzu da zarar ettirmeden Marmarabirlik'i düzlüğe çıkardık” diye konuştu.

Türkiye genelinde ve faaliyet bölgelerinde rekoltenin yüksek olacağını ön gördüklerini belirten Asa, “Marmarabirlik'in satış planı çerçevesinde bu kampanya döneminde iri daneli ürüne ihtiyaç duyulmaktadır. Sebebi, uzun yıllar süren çalışmalarımızın ardından şarküteri reyonlarına girmiş olmamızla birlikte, bir taraftan satışlarımız 23 bin tonlardan 40 bin ton bandına ulaşırken, diğer taraftan da son yıllarda tüketicide kaliteli zeytin denince iri daneli zeytin olduğu algısı oluşmasıdır. Tüketicinin istediği ürünü alamazsak satışlarımız düşer” dedi.

Marmarabirlik için alım planı ve stok durumunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Asa, “Geçtiğimiz yıl üreticimize destek olmak adına 460 kalibre ürünü 4 lira 10 kuruştan aldık. Aradan bir yıl geçmesine rağmen, bu kalibredeki ürün piyasada 2-3 liraya satılması Marmarabirlik'in elini kolunu bağladı. Aynı zaman da diğer firmalarla rekabet şansımızı azalttı. İnce dane konusunda geçtiğimiz yılda olduğu gibi Marmarabirlik'ten fedakarlık beklemesin. Eğer, Marmarabirlik zarar ederse, ürün alamayan, ürün bedellerini zamanında ödeyemeyen, ürün bedellerini kredi ile ödeyen, öz kaynakları faizlere giden, yatırım yapamayan ve sürekli zarar eden bir kurum haline gelir” şeklinde konuştu.

Marmarabirlik'in ortaklarına daha çok destek verebilmesi için ayakta kalması gerektiğine de değinen Başkan Asa, “2010 yılından bugüne ürün alımlarını kredi kullanmadan yaptık. Bu kampanya döneminde de asla kredi kullanmayacağız. Bu sebeple ortaklarımız bir yıllık kazancı değil, geleceğini düşünsün. 2018-2019 ürün alım kampanya dönemini el birliği ile aşacağımıza inancımız tamdır. Ortaklarımız bize önce inansın ve güvensin” dedi.