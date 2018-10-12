Marmaracık köyünde parke taşı sevinci

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık köyü ilk kez parke taşı ile tanıştı.

Yeni Marmaracık köyü sakinleri sokaklarına parke taşı döşenmesinin mutluluğunu yaşıyor. Marmaracık köyünde parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Marmaracık'ta çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize bağlı 61 köyümüzde çalışmalar yaptık, bir kısmı devam ediyor. Marmaracık'ta yapılan çalışmalar ile halkımız çamur ve tozdan kurtuldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Marmaracık köyü muhtarı Mithat Arı, “33 yıl önce taşındığımız köyümüzde ilk kez parke taşı çalışmaları başladı. Toprak sokaklarımız yapılan çalışmalar ile pırıl pırıl oldu. Belediyeye köyüm adına teşekkür ediyorum” dedi.