Marmara’daki torbacıların ’Doktor’u olduğu ortaya çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği geçtiğimiz gün tüm Marmara bölgesinde aranan ’Doktor’ lakaplı uyuşturucu imalatçısı R.C. ve yardımcısı olduğu öğrenilen U.G’yi düzenledikleri drone destekli özel operasyonla gözaltına aldı. Üzerinden 2 tane ruhsatsız silah çıkan R.C’nin Marmara bölgesindeki bütün torbacılarla alışveriş yaptığı iddia edildi.

Operasyon sırasında R.C’nin kaldığı evde yapılan aramalarda ortalama 2 bin kişiyi zehirleyecek 2 kilo 400 gram bonzai, 100 gram metanfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli kimyevî madde, terazi, uyuşturucudan kazanıldığı tahmin edilen bir miktar para, 3 adet silah ve mermiler ele geçirildi. Silahların 2 tanesi R.C’nin üzerinden çıktı.

R.C. hakkında yapılan geniş kapsamlı araştırmalarda şahsın uzun zamandan beri İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli illerindeki torbacılar için bonzai diye tabir edilen sentetik kannobinoid imalatı yaptığı tespit edildi. Tüm Marmara bölgesinde uyuşturucu ticaretinden aranan R.C. ve yardımcısı U.G. yakalandıkları operasyonun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.