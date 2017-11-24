MARTED Emniyet Müdürü Ak’ı ziyaret etti

MARTED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şirin ve yönetim kurulu üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Bursa’da huzur ve güvenin sağlanmasında kısa sürede büyük başarılara imza atan Emniyet Müdürü Ak, devam eden operasyonların dosta güven, düşmana korku verdiğini belirterek, medyadan destek beklediklerini ifade etti. Son dönemde özellikle uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını arttırarak sürdürdüklerini dile getiren Ak, “Gençlerimizin korunmasında başta ailelere ve sonra medyaya büyük iş düşüyor” dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ziyarette Emniyet Müdürü Osman Ak’a nostaljik bir radyo hediye ederek, açıklamalarda bulunan MARTED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şirin, “Türkiye’nin ikinci büyük yerel medya kenti olan Bursa’da radyo frekanslarımızın gücü ile kentimizin sorunlarının çözümüne ilişkin hususlarda daima kamu ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bursa’da yaşanan olumsuzluklar sadece kentimizi değil aynı zamanda yurt genelinde yaşayan her yurttaşımızı derinden etkiliyor. Bursa’nın daha güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için güvenlik birimlerimizin ve devletimizin yanındayız. Bursa’nın güvenliği için artık her bir frekansımız 155 diyor ve size bu nostaljik radyoyu takdim ediyoruz” dedi.