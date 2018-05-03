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03 Mayıs 2018 12:36

Masa tenisi şampiyonlar ligi finaline çıkıyor

Avrupa arenasında ülkemizi başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımı, şampiyonlar ligi final ilk maçında Hırvatistan’ın Dr.

Masa tenisi şampiyonlar ligi finaline çıkıyor

03 Mayıs 2018 12:36

Casl takımı ile karşılaşıyor.


Geçen yıl mücadele ettiği ETTU Kupası, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nı ilk sırada tamamlayan ve bu yıl da ligde şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımı, ETTU kadınlar Şampiyonlar Ligi Kupası’nı da alarak Avrupa’nın en büyüğü olmak istiyor.


Yarı finalde son iki yılın şampiyonu Almanya’nın TTC Berlin Eastside takımını eleyerek finale yükselen yeşil-beyazlılar, finalde Hırvatistan’ın Dr. Casl takımı ile kıyasıya bir mücadeleye girecek. Yeşil-beyazlılar, İki maç üzerinden yapılacak finalde ilk karşılaşmayı 13 Mayıs Pazar günü oynayacak. BUSKİ Masa Tenisi Salonu’ndaki maç, saat 16:00’da başlayacak.


Son maçtan avantajlı skor elde etmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanşı Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde 18 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 17:00’da oynayacak.




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