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04 Haziran 2018 10:28

Masa tenisinde Türkiye Kupası Büyükşehir’in

Bu sezon ilk defa mücadele ettiği ETTU Şampiyonlar Lig’ini ikinci, Türkiye Süper Ligi’ni de şampiyon olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, üst üste üçüncü kez Türkiye kupasının sahibi oldu.

Masa tenisinde Türkiye Kupası Büyükşehir’in

04 Haziran 2018 10:28


İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Antrenör Ayşe Karabarut yönetimindeki Melek Hu, Yana Noskova, Simay Kulakçeken ve Damla Uzel’li kadrosuyla Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Kocasinan Belediyespor’u 3-0 ve yarı finalde güçlü rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 ile geçerek finalde TİGEM Spor’un rakibi oldu. Büyük çekişmelere sahne olan final karşılaşmasını 3-0 kazanan yeşil-beyazlılar, üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.


Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan yeşil-beyazlı sporcular, ödül töreninde mutluluklarını kendilerini desteklemeye gelenlerle paylaştı. Takım oyuncuları, Türkiye kupasını üst üste Bursa’ya kazandırmanın haklı gururunu yaşadı.




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