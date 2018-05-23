‘Masal Gezginleri’ Ülkü Mahallesi’nde

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tiyatro salonlarına gitme imkanı bulamayan ve çevre yerleşimlerde yaşayan çocuklara yönelik ‘Masal Gezginleri’ adlı yeni bir projeye başladı. Masal Gezginleri, alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyircisi ile buluşabilen bir anlatı tiyatrosu olarak ortaya çıktı. Birbirinden güzel masalları çocuklarla buluşturan ve 7 sanatçıdan oluşan Masal Gezginleri, masalların çocuğun hayal gücünü zenginleştiren, ana dilini geliştiren, dinleme alışkanlığı kazandıran ve öğrenmeye hazırlayan bir araç olduğu bilinciyle yoluna devam ediyor.

Masal Gezginleri, son olarak çok sevilen ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ adlı masalı Ülkü Mahallesi’nde çocuklarla buluşturdu. Miniklerin sevgi dolu alkışları ile izlenen oyun, 29 Mayıs’ta Orhaneli, Karıncalı Mahallesi’nde, 30 Mayıs’ta da Kestel Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.