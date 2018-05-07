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07 Mayıs 2018 11:52

Maskeli kasa hırsızları 200 güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya mağazasındaki çelik para kasasını açıp, içindeki paraları çalan 4 maskeli hırsız yakalandı.

Maskeli kasa hırsızları 200 güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

07 Mayıs 2018 11:52

Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, 18 Ocak 2018 tarihinde Cerrah Mahallesi’nde bir mobilya mağazasında meydana geldi. Sabah işyerine gelen yetkililer, hırsızlığı fark ederek jandarmaya haber verdi. Harekete geçen Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.


200 güvenlik kamerası incelendi


İşyerinin güvenlik kameralarının haricinde çevredeki 200 güvenlik kamerası da incelendi. Hırsızların kiralık araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, hırsızların izini sürdü. 3 ay süren çalışmaları sonucunda deliller toplanarak hırsızların adresleri tespit edildi. 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan V.Ç., ve diğer zanlılar İ.K., Ö.Ö. ve R.K. yakalandı. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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