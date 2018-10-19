Master plan Bursa'nın yol haritası olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kasım ayında onaylanması beklenen ulaşım master planının Bursa'nın yol haritası olacağını belirterek, iki yıl içinde ulaşımı mesele olmaktan çıkaracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, vatandaşlarla aynı sofra etrafında bir araya geldiği Bereket Sofrası bu hafta Hacıvat Mahallesi'nde kuruldu. Sabah namazını Somuncu Baba Camii'nde kılan Başkan Aktaş, daha sonra simit, peynir, zeytin ve çaydan oluşan kahvaltı sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunları ve hizmet beklentilerini rahatlıkla dile getirirken, Büyükşehir, BUSKİ ve Burulaş bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda talepler tek tek not alındı.

Bursa'nın özellikle 1970'li yıllardan sonra yaşanan hızlı göçle, hormonlu bir şekilde büyüdüğünü, bu büyümenin de beraberinde bazı meseleleri getirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, mevcut durumu iyi tahlil etmek ve yol haritasını ona göre belirlemek gerektiğini söyledi. Bütünşehir uygulamasıyla birlikte 17 ilçede 1058 mahalleye hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Durum tespiti yapmak için deyim yerindeyse Bursa kazan biz kepçe geziyoruz. Muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Büyükşehir olarak sınırsız kaynaklara sahip değiliz. Ancak bütçe gerçekliklerine göre hareket ederek, öncelikle yarım kalan tüm işleri tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

Her noktaya sağlıklı ulaşım

Acil eylem planı kapsamında başlattıkları kavşak uygulamaları, şerit genişletmeleri ve yeni açılan yollarla trafikte bir nebze olsun rahatlama sağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, bu düzenlemelerle ilgili sürecin devam ettiğini belirtti. Ulaşım konusunda üzerinde önemle durdukları konunun ulaşım master planı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Planımızı Kasım ayında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne onaylattırıp, kamuoyuna duyuracağız. Bu plan bizim yol haritamız olacak. Hacıvat mahallemizde oturan bir vatandaşımızın üniversiteye daha rahat ulaşımı veya Osmangazi'deki bir vatandaşımızın Nilüfer'deki bir noktaya daha sağlıklı ulaşımı için hesap yapıyoruz. Bunun yol haritasını çıkartıyoruz. İnşallah göreceksiniz bu konuda ciddi adımlar atacağız. Bursa çok bereketli ve hareketli bir şehir. El ele verirsek, aşamayacağımız hiçbir sıkıntı yok. Hep söylüyorum; inşallah 2 yıl sonra Bursa'da trafik konuşulmayacak” diye konuştu.

“Herkesin kazandığı maç olmaz”

Hacıvat Mahallesi'nde de vatandaşların önemli bir beklenti içinde olduğu kentsel dönüşüm konusunu da değerlendiren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı dönüşüm kararının yasayla durdurulduğunu hatırlattı. Metrekareye metrekare alınan bir sistemin kentsel dönüşüm olmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Eskiden 1000 kişinin yaşadığı yere 2000 kişilik planlama yapıyorsunuz, ondan sonra da Bursa'da trafikle ilgili problem var diyorsunuz. Eğri oturup, doğru konuşalım. Metrekareye metrekare alacaksın. 30 -40 yıllık bina verip, yerine yeni daire alacaksın. Bu işten belediye kazanacak, müteahhit kazanacak, şahıs kazanacak. Herkesin kazandığı maç olmaz. Bu işte herkes kazanacak, Bursa kaybedecek. Şişirilen balon bile bir süre sonra patlar. Bundan sonra yapmamız gereken yol haritasını iyi belirlemek. Şimdi bu konuda çalışıyoruz, ulaşımla, imarla ilgili çalışıyoruz. Bursa'yı büyütmemiz gerekiyor, başka çaresi kalmadı. Ovayı bitirmeyelim derken Bursa'yı bitireceğiz” diye konuştu.