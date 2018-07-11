Matay Spor Tesisleri inşaatı tam gaz

Çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Geçen nisan ayında temelini attığımız spor tesisimiz; toplam 7222 metrekare alanda, 2 katlı betonarme ve çelik çatılı 1480 metrekare binası, 1980 metrekare futbol sahası, 2 adet 270 kişilik 140 metrekare tribünü, 420 metrekare basketbol sahası, 368 metrekare kaykay pisti ve sosyal donatı alanlarıyla, Kurtuluş Mahallemize prestij kazandıracak, evlatlarımızı spora teşvik edecek önemli bir projemizdir. Proje kapsamında şu an itibari ile çalışmalarda bir aksama söz konusu değil. Beton kısımları bitmek üzere ve bundan sonra çelik konstrüksiyon işleri başlayacak ve bu daha çabuk ilerlemesini sağlayacak. İnşallah söz verdiğimiz gibi ekim ayı sonuna kadar tesisimiz bitecek ve vatandaşımızın hizmetine açacağız” dedi.