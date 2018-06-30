MAY Tohum gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor

döneminin başlangıcını Bursa’daki tesislerinde gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır sürdürülen AkadeMay ve İşTe Yetenek projeleri, yeni döneme 15 yeni ziraat mühendisi adayı ile başladı. Ziraat Mühendisi adaylarının mesleki gelişimine ve Türk tarım sektörünün nitelikli iş gücü kazanmasına büyük ölçüde katkı sağlayan AkadeMay ve İşTe Yetenek projeleri, başladığı günden bu yana 100’den fazla öğrenciyi mezun etti ve sektöre kazandırdı.

13. dönemin açılış toplantısında öğrenci gelişim projeleri hakkında detaylı bilgi veren MAY Tohum İnsan Kaynakları Müdürü Sebla Gül, "Türk tohum sektörünün alanındaki ilk ve tek sosyal sorumluluk projesi olan AkadeMay’ın 13. dönemi yine heyecanlı başladı. Burada bulunan tarımın ulusal misyonuna kendini adamış, mesleğinin öneminin farkında, araştırmacı, girişimci, doğaya karşı duyarlı, başarılı öğrenciler, Ar-Ge, üretim, satış ve pazarlama departmanlarında saha deneyimine adım atacak. Önümüzdeki 3 yıl boyunca, 3’er aylık periyotlarda, her yıl farklı bir departmanda olmak üzere deneyim kazanacak. İşTe Yetenek projemizde ise seçilen ziraat fakültesi 4. sınıf öğrencilerimiz iş hayatına bir adım kala teoriyi pratik ile buluşturma imkanı yakalayarak saha deneyimi ile iş hayatına atılacak. Bugüne kadar 100’den fazla öğrenciye, mezun olduktan sonra çalışabilecekleri, uzmanlaşabilecekleri alanlarla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmalarında, kariyerlerine yön vermelerine destek olduk ve sektöre kazandırdık" diye konuştu.

Sürdürülebilir tarımın geleceği için her yönden nitelikli ziraat çalışanlarının önemine vurgu yapan Gül, "Türkiye’deki tarım sektörünün önemli sorunlarından olan nitelikli çalışan ihtiyacı sorununa, çözüm üretmek için üniversitelerle iş birliği yapmaya, projelerimizi sürdürmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.