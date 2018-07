MAY Tohum ihracatını yüzde 15 arttırdı

Türkiye’nin ilk özel tohum şirketi olarak 1978 yılında kurulan MAY Tohum, tohum ıslahı konusunda gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları neticesinde Türk tohumunu dünyaya tanıtan lider kuruluşlardan biri olarak adından söz ettiriyor. Bu yıl 40. yılını kutlayan MAY Tohum, her geçen yıl artan bir ivmeyle pazardaki etkinliğini arttırıyor. 2017-2018 sezonunda, yurt içi satış rakamlarını yüzde 32, ihracat rakamını yüzde 15 oranında arttırdı. Özellikle mısır, pamuk, ayçiçeği ve tatlı mısır türlerindeki yükselen satış rakamları ve pazar payları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Oldukça başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Yurt içi ve yurt dışı satış rakamlarımız hedeflerimizin üzerinde gerçekleşti. Yurt içi satış rakamlarımız yüzde 32, ihracatımız ise yüzde 15 oranında arttı. Özellikle odaklandığımız ana türlerden olan mısır ve pamuk türlerinde, geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış söz konusu. Odaklandığımız tüm türlerde verimi yüksek, rekabetçi çeşitlerimiz, her geçen yıl, üreticilerimiz tarafından daha çok beğeniliyor ve tercih ediliyor” dedi.

Türkiye’de AR-GE’ye en çok yatırım yapan firma olarak dikkat çektiklerini belirten Çiftçiler, "Gerek nitelikli personel yatırımları gerekse ıslah konusundaki teknolojik altyapı yatırımlarımız artarak devam ediyor. Türkiye’nin farklı iklim koşullarındaki alanlarda kurulmuş 4 AR-GE istasyonumuza, bu yıl bir yenisini ekledik. Adana’da hibrit mısır ve pamuk, Trakya’da hibrit ayçiçeği, Bursa Mustafakemalpaşa’da mısır ve fasulye üzerine, İzmir Torbalı’da faaliyete geçen yeni AR-GE istasyonumuzda ise danelik ve silajlık mısır ile pamuk konularında ıslah çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her yıl ortalama 5 yeni tohum çeşidini portföyümüze dahil ediyor, Türk tohumunu dünyaya tanıtıyoruz" diye konuştu.