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10 Ocak 2017 09:39

MAY Tohum işletmecilerin yüzünü güldürdü

MAY Tohum işletmecilerin yüzünü güldürdü

10 Ocak 2017 09:39

MAY Tohum, geliştirdiği silajlık mısır çeşitleri Hido ve Everest ile yüksek besin değerleri ve verimlilikleriyle hem mısır üreticilerinin hem de hayvancılık işletmelerinin yüzünü güldürdü.
MAY Tohum, 1999 yılından bu yana mısır konusunda Ar-Ge faaliyetleri ve ıslah ettiği silajlık mısır çeşitleriyle adından söz ettiriyor. Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda, silajlık mısır konusunda üretici ve hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulunduran MAY Tohum, iyi bir silajlık mısır çeşidinin sahip olması gereken çeşit özelliklerini belirlediği “MAY Silaj” Platformunu oluşturdu. ‘Verimi kaliteyle sunar’ söylemiyle hareket eden “MAY Silaj” Platfomu kapsamında ıslahı yapılan Hido ve Everest çeşitleri, yüksek besin değerleri ve verimliliklerinin yanı sıra, mükemmel koçan yapısı, stres koşullarına dayanıklılığı ve yeşil kalma süresinin uzunluğu gibi özellikleriyle üreticilerin ve hayvancılık işletmelerinin beğenisini kazanıyor.
Silajlık mısır çeşitleriyle ilgili detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, “MAY Tohum olarak Ar-Ge faaliyetlerimizde amacımız, yetişeceği bölgenin toprak ve iklim şartlarına uygun, stres şartlarına ve hastalıklara en dayanıklı ve verim potansiyeli yüksek kaliteli tohum çeşitlerini geliştirmek. Bu amaçlar temelinde oluşturduğumuz May Silaj Platformu altında yeni silajlık mısır çeşitlerimiz olan Hido ve Everest’i üreticilerimizin beğenisine sunduk. Bu çeşitlerimiz, verimliliklerinin yüksek olmasının yanı sıra mısır silajı için gerekli olan yüksek besin değerleriyle de farkını ortaya koyuyor. Mısır satışı yaptığımız bölgelerden gelen verimlilik rakamlarını değerlendirdiğimizde ise çeşitlerimiz ortalamanın üzerinde verimlilik rakamlarıyla üreticimizin beğenisini kazanıyor” dedi.
MAY Tohum olarak silajlık mısır üretimi konusunda her zaman çiftçilerin, hayvancılık işletmelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi analiz ederek ıslah faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çiftçiler, Silajlık Mısır üretimi ile ilgili 2017 yılında da yoğun olarak üretici ve hayvancılık işletmecileri ile bir araya geleceklerini söyledi. Hamdi Çiftçiler sözlerini şöyle sürdürdü;
"MAY Tohum olarak silajlık mısır üretimi konusunda her zaman çiftçilerin, hayvancılık işletmelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi analiz ederek ıslah faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlave olarak, konusunda uzman teknik destek mühendislerimizle, geliştirdiğimiz çeşitlerin ekildiği tüm bölgelerde, çiftçilerimizin her sorununu dinliyor, en uygun çözüm önerilerini sunuyor, bir nevi danışmanlık hizmeti veriyoruz. Islahçı ekibimiz ise bölgelerin toprak ve iklim şartlarının yanı sıra çiftçimizden alınan geri bildirimleri de göz önünde bulundurarak yeni çeşitlerimizin ıslahını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemlerde yeni silajlık mısır çeşitlerimizi de çiftçimizin beğenisine sunacağız.”



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