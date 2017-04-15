Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 10:26

MAY Tohum üreticinin gözdesi

MAY Tohum, yem bitkileri türlerindeki ürün portföyünü genişleterek hem üreticilerin, hem de hayvancılık işletmecilerinin en çok tercih ettiği marka oldu.

MAY Tohum üreticinin gözdesi

15 Nisan 2017 10:26


MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Silaj platfomu kapsamında ıslahı yapılan Hido ve Everest çeşitleri, yüksek besin değerleri ve verimliliklerinin yanı sıra, mükemmel koçan yapısı, stres şartlarında dayanıklılığı ve yeşil kalma süresinin uzunluğu gibi özellikleriyle beğeni kazanıyor. Yem bitkilerinden yonca türünde de çalışmalarını yoğunlaştırdık. İside çeşidinden sonra yeni çeşit olan Classe’yi Nisan 2017 itibariyle beğeniye sunduk. Türkiye’nin birçok ana üretim bölgesinde yapılan deneme ekimleri sonuçlarına göre Classe, uygun şartlarda yüzde 20 ile 24’lere varan protein değerleri ile dikkat çekiyor. Gelecek sezonlarda yepyeni çeşitlerini üreticilerle buluşturacağız" dedi.


Çiftçiler, "Silaj platformu kapsamında ıslahını gerçekleştirdiğimiz Hido ve Everest çeşitlerimiz, verimliliklerinin yüksek olmasının yanı sıra mısır silajı için gerekli olan yüksek nişasta değerleriyle de farkını ortaya koyuyor. 2017 yılı itibariyle ürün portföyümüze dahil ettiğimiz Classe, piyasadaki birçok rakibine göre daha yüksek verimlilik ve protein değerlerine sahip bir çeşit olarak portföyümüzü daha da güçlendirdi. Yem bitkileri grubundaki çeşitlerimizle Türkiye ve Uluslararası pazarlarımızdaki üreticilere ve hayvancılık işletmelerine daha çok kazandırırken, ülkemizin markalı tohum ihracatını da artırmanın haklı gururunu yaşıyoruz“ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!