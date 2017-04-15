MAY Tohum üreticinin gözdesi

MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Silaj platfomu kapsamında ıslahı yapılan Hido ve Everest çeşitleri, yüksek besin değerleri ve verimliliklerinin yanı sıra, mükemmel koçan yapısı, stres şartlarında dayanıklılığı ve yeşil kalma süresinin uzunluğu gibi özellikleriyle beğeni kazanıyor. Yem bitkilerinden yonca türünde de çalışmalarını yoğunlaştırdık. İside çeşidinden sonra yeni çeşit olan Classe’yi Nisan 2017 itibariyle beğeniye sunduk. Türkiye’nin birçok ana üretim bölgesinde yapılan deneme ekimleri sonuçlarına göre Classe, uygun şartlarda yüzde 20 ile 24’lere varan protein değerleri ile dikkat çekiyor. Gelecek sezonlarda yepyeni çeşitlerini üreticilerle buluşturacağız" dedi.

Çiftçiler, "Silaj platformu kapsamında ıslahını gerçekleştirdiğimiz Hido ve Everest çeşitlerimiz, verimliliklerinin yüksek olmasının yanı sıra mısır silajı için gerekli olan yüksek nişasta değerleriyle de farkını ortaya koyuyor. 2017 yılı itibariyle ürün portföyümüze dahil ettiğimiz Classe, piyasadaki birçok rakibine göre daha yüksek verimlilik ve protein değerlerine sahip bir çeşit olarak portföyümüzü daha da güçlendirdi. Yem bitkileri grubundaki çeşitlerimizle Türkiye ve Uluslararası pazarlarımızdaki üreticilere ve hayvancılık işletmelerine daha çok kazandırırken, ülkemizin markalı tohum ihracatını da artırmanın haklı gururunu yaşıyoruz“ diye konuştu.