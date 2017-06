MAY Tohum’dan Türkiye’nin en tatlı mısır çeşitleri

MAY Tohum, tatlı mısır alanındaki pazar payını her geçen yıl arttırıyor. Tatlı mısır çeşitleriyle ilgili detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "MAY Tohum olarak 2001 yılından bu yana tatlı mısır tohumu üretip, hem yurtiçi hem de yurt dışı pazara sunuyoruz. Türkiye’nin en tatlı mısır çeşitleri olan ürün portföyümüz her geçen yıl büyüyor. Son olarak 2016 yılında çeşit portföyümüze katılan Tanem çeşidimize, 2017 yılında Khan ve Baron isimli iki süper tatlı mısır çeşitlerimiz de eklendi. Yurt içi satış rakamlarımızın yanı sıra ihracat rakamlarımız da her geçen yıl yükseliyor. Türkiye’de ürettiğimiz Tatlı Mısır tohumları 42 farklı ülkede ekiliyor ve tüketime konu oluyor’’ dedi.

Ürün portföyündeki süper tatlı mısır çeşitleri Khan, Baron, Vega, Caramelo ve normal tatlı mısır çeşitleri Merit ve Tanem, verimlilikleri, hastalıklara karşı dayanıklılıkları, uzun raf ömürleri ve lezzetleri ile hem taze Pazar üreticilerinin hem de gıda sanayicilerinin ilk tercihi olduğunu belirten Çiftçiler, "Türkiye pazarında lider konumda olan tatlı mısır çeşitlerimiz, verimlilikleri, dayanıklılıkları, uzun raf ömürleri ve süper tatlı lezzetleri nedeniyle hem taze pazar üreticilerinin hem de gıda sanayicilerinin öncelikli tercihi oluyor. Tamamen geleneksel ıslah faaliyetleri ile ıslahı gerçekleştirilen çeşitlerimiz, içeriğindeki yüksek besin değerleri, sağlığa faydaları ve kaynamış suda 10 dakika gibi kısa bir sürede pişme özellikleriyle son kullanıcı tarafından da beğeniyle tüketiliyor. MAY Tohum olarak tatlı mısır çeşitlerimizle 42 farklı ülkedeki müşterilerimizden her zaman olumlu geri dönüşler almanın gururunu yaşıyoruz."