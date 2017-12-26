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26 Aralık 2017 19:22

Mazars Denge Bursa, yeni yıla yeni ofisinde ‘merhaba’ diyor

Bursa’da 2009 yılından bu yana çok sayıda yabancı ortaklı ve ulusal firmaya hizmet veren Mazars Denge, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için Emek Zekai Gümüşdiş Caddesi’ndeki yeni ofisine taşındı.

Mazars Denge Bursa, yeni yıla yeni ofisinde ‘merhaba’ diyor

26 Aralık 2017 19:22

Mazars Denge Bursa’nın yeni ofisinde düzenlenen yeni yıl buluşmasına Bursa iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.


Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Şevki Boran, Mazars Denge’nin 1977 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ve Mazars’ın 80 ülkede hizmet veren mali danışmanlık firması olduğunu söyledi. Boran, firmanın Bursa’nın yanı sıra 2’si İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Denizli ve Gaziantep’te toplam 7 şubesi olduğunu vurguladı. Şevki Boran, farklı sektörlerde binden fazla firmaya vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini ve müşterilerinin yarısının uluslararası firmalardan oluştuğunu da kaydetti.




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