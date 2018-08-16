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16 Ağustos 2018 17:20

Mecliste "Büyükşehir battı" tartışması

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ’un "Büyükşehir Belediyesi battı" sözlerine Başkan Alinur Aktaş ilginç bir şekilde cevap verdi.

Mecliste

16 Ağustos 2018 17:20


"Battı sözünün çok ağır" olduğunu ifade eden Alinur Aktaş, "Yarım kalan projeler tamamlanmaya çalışılıyor. Devam eden projeleri tamamlıyoruz. Ulaşım projelerinih ayata geçiriyoruz. Sen bir de Nilüfer ve Mudanya belediyesi ile görüş. Öncelikler, acil olan hizmetler vardır. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. 2018 yılını yarım işleri tamamlama ve yol yılı ilan ettik. Battı lafı çok ağır. Batmadık, aslanlar gibi ayaktayız. Bursa’nın en prestijli kurumlarından birisiyiz. 11 bin 500 kişi çalışıyor. Finansman anlamında hem ucuza hem kaliteli temin etmek için tedbirler alıyoruz. Yap işlet devret projeler yaparız. Bazılarını satarız. Ortaklıklar yaparız. Hangisi milletin lehine ise buna karar veririz" diye konuştu.




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