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14 Ağustos 2018 13:03

Meclisten vefalı karar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ağustos ayı meclis toplantısında bir vefa örneği sergiledi.

Meclisten vefalı karar

14 Ağustos 2018 13:03


Engelsiz Yaşam Merkezi’ne belediye meclisi kararıyla, her daim engellilerle irtibat halinde olan ve geçen yıl hayatını kaybeden Murat Uzgur’un ismi verildi. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Murat Uzgur’un 47 yıllık ömrünü kas hastalığı sebebiyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçirmesine rağmen hayatın engelsiz yaşanabileceğini ortaya koyarak bu yolda herkese örnek olduğunu söyledi.


Meclis üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurtulan, “Hayatın her alanında engellilerimizle birlikte olan bir anlayışımız var. Engelsiz Yaşam Merkezi de bu doğrultuda ilk günden beri kurs faaliyetleriyle sıcak bir aile ortamı oluşturdu. Kalplerimizdeki sevgiyi paylaşarak engellilerimizin üretebilme yeteneklerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu güzel merkezde hep birlikte Murat kardeşimizin ideallerini yaşatacağız” dedi.


Meclisten çıkan kararın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Murat Uzgur’un kardeşi Müyesser Uzgur, “Abim ömrü boyunca birçok engellinin hayatına dokunacak çabalar sarf etti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin kurulması onun hayâliydi. Onun adına çok mutluyum. Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.




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