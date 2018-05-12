Bursa Osmangazi Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Mahalleliyle Buluşuyor’ adlı okul projesinde görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Çelik, Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Murat Haluk Özkul’u proje aşamasında yaptıkları desteklerden dolayı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Prof. Dr. Murat Haluk Özkul, “Bu proje bizim sorumluluğumuz aslında, tüm özel hastanelerin de bunu yapması gerektiğine inanıyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra sivil toplum kuruluşlarla, derneklerle var olan işbirliğimizi daha da geliştireceğiz, daha da arttıracağız. Bu öğrencilerle ileride birlikte çalışacağız, mesai arkadaşı olacağız. Onların eğitimine bir harç katmakta da bir faydamı olursa ne mutlu bize. Onların uzanabildiği, ulaşabildiği hastalara da bir şekilde ekonomik, sosyal desteğimizi her zaman devam ettireceğiz” dedi.

Bursa Osmangazi Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Çetin ise, “Meslek liseleri ailelerimizle bu ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Mahalleliyle Buluşuyor’ projesi çerçevesinde okulumuzun bulunduğu Osmangazi ilçesindeki Dikkaldırım Mahallesindeki ailelerimize, yaşlılarımıza, annelerimize, çocuklarımızın bakımı olsun, yaşlılara tansiyon, ilaç bilgisi için bilgilendirme yapıyoruz. Bu projemizde 11 tane öğretmenimiz görev yapıyor. Yaklaşık 30-35 tane öğrencimizle beraber mahallemizdeki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konu da özellikle işbirliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşları, hastaneler var. Projemiz sayesinde gerek öğrencilerimiz hastalara karşı empati olma anlamında olsun ve diğer anlamlarda olsun çok çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz sağlık personeli yetiştiriyoruz ve sağlık personelin en başta husus olan insani değerlerin kazanılması anlamında bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.