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06 Haziran 2018 14:22

Medicana Bursa Hastanesi çalışanları iftarda buluştu

Medicana Bursa Hastanesi çalışanları bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Medicana Bursa Hastanesi çalışanları iftarda buluştu

06 Haziran 2018 14:22


Medicana Bursa Hastanesi yönetiminin düzenlediği yemekte bir araya gelen hekim, idari personel ve diğer çalışanlar kendileri için hazırlanan havuz başında iftarlarını açtılar. Düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, ramazan ayı münasebetiyle organize ettiğimiz iftar yemeğimize katılımın çok olması bizleri mutlu etti. Bu tür etkinlikler bizim açımızdan büyük önem arz etmektedir. Çünkü birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Bizler birlik ve beraberlik içinde çalışmaktan mutluyuz. İftar yemeğine katılan tüm çalışanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.


Katılımın fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Dr. Necip Kozalı, “İftar yemeğinde çalışanlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Medicana Bursa Hastanesi olarak hastalarımıza kaliteli sağlık hizmetini hep ön planda tuttuk. Biz sağlık çalışanları zor şartlar altında kutsal bir görev yapıyoruz. Bir araya gelme, kaynaşma ve hoşça vakit geçirme zamanımız olmuyor. Bu iftar vesilesi ile araya geldik. Yemeğe katılan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum “ dedi.




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