Medicana Bursa, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile el ele

Görsel sanatlar öğretmeni Pınar Şahin ile öğrencileri Belma Boz, Hilal Şahin ve Yasemin Sarıkaya, “4 Mevsim Rölyef Sergisi’’ni Medicana Hastanesi’nde açtı. "Okullar Hayat Olsun Projesi" dahilinde hastanede tedavi olan hastalara ve yakınlarına moral vermek maksadıyla açılan sergi ilgi gördü.

Sanatın ve sporun her zaman yanında olduklarını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Neşe Tunalı, "Hasta odaklı bakım anlayışını benimsemiş bir sağlık kuruluşu olarak, tedavi sürecinde hastalarımıza sağladığımız psikolojik konforun da iyileşme sürecine olumlu yansıdığını biliyoruz. Hastalarımıza umut olacak mesajlar veren Dört Mevsim Sergisi’nin Medicana Bursa Hastanesi’nde hayat bulmasına imkân veren Pınar Şahin atölyesine bir kez daha teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Pınar Şahin ise, "3 yıldır Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında yetişkin kursiyer grubumla çalışmalarımı sürdürmekteyim. Okullar Hayat Olsun Projesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın halk eğitim kursları aracılığıyla ev hanımlarını sosyalleştirme, el becerilerini geliştirme ve ev ekonomisine katkı sağlamalarını temine yönelik bir proje. Aralarında ev hanımı, öğretmen gibi birçok meslek grubundan hanımın katıldığı dekoratif tablo kursu. Hastalara moral ve umut olması açısından bu tarz bir çalışma yapmak istedik. Medicana Bursa Hastanesi’ne bizlere imkan sağlamasından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.