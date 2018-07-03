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03 Temmuz 2018 15:27

Medine’de “Kardelen” açtı

Bursa’nın lezzeti kestane şekerini dünyaya tanıtan İlka Şekerleme, Ortadoğu ülkelerindeki pazar payını büyütüyor.

Medine’de “Kardelen” açtı

03 Temmuz 2018 15:27

Suudi Arabistan’da Mekke, Cidde ve Başkent Riyad olmak üzere mağazası bulunan firma, dördüncü şubesini de kısa süre öncede Medine’de hizmet sundu.


Türkiye ve Ortadoğu pazarına Kardelen ve Yaylacık markaları ile Kestane şekeri satışı gerçekleştiren İlka Şekerleme’nin Medine Şubesi’nin açılışına ilgi yüksek oldu. Suudi Arabistan’ın sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınladığı açılış törenine İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, firmanın Suudi Arabistanlı ortakları Mohammad Nizar Fageha, Belal Nizar Fageha, Asim Gashlan ve çok sayıda davetli katıldı.


İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün törende yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’da dördüncü mağazalarını hizmete açtıklarını belirterek, Bursa’nın yerel lezzetini dünya pazarlarına sunmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Kestane Şekeri’ni dünyaya tanıtmak için sağlam adımlarla yollarına devam ettiklerini kaydeden Akgün, “Türkiye’deki mağazalarımızla aynı konsepte düzenlediğimiz yurtdışı mağazalarımızda da, lezzet ve kaliteyi bir arada sunarak müşteri memnuniyetini ön plana alıyoruz. Ürünümüzü hem tanınmış bir marka haline getirmek için çaba harcıyoruz, hem de ihracat ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi.


İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de, Avrupa ve Amerika pazarına Cardelion, Ortadoğu ve Türkiye pazarına da Kardelen markası ile kestane şekeri sattıklarını, Türkiye’de ayrıca Yaylacık markası ile de pazara ürün sunduklarını söyledi. Markalarının lezzet bakımından birbirinden farklı olmadığının altın çizen Özdemir, “Ortadoğu’da Türk firmaları yeterince etkin değil. Pazarın hâkimi Avrupalı firmalar. Biz bu pazarın değerlendirebilecek potansiyeli olduğunu inandığımız için yatırım yapıyoruz. Ortadoğu’daki diğer ülkelerde de mağaza açarak pazar payımızı daha da büyütmek istiyoruz” dedi.




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