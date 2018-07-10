Medyumu bağlayıp, karısını döven gaspçı Bursa’da yakalandı

Elazığ’da meydana gelen olayda, medyumluk yapan Hasan Ö. ve Fatma Ö. çiftinin evine 2 şahıs geldi. İçeri giren ve 5 dakika oturan şüpheliler, daha sonra iş için Hasan Ö. ile birlikte dükkana gitti. Dükkanda 2 şüpheli, önce Ö’yü darp etti, ardından ellerini ve ayaklarını bağladı ve gasp ettikleri anahtarla eve girdi. Evde 2 şüpheli Fatma Ö’yü de darp etti. Bu sırada dükkana gelen ve babasını kurtaran kızı S.P. olay yerine gelen polise, annesine ulaşamadığını söyledi. Ardından polis ekipleri, Ö’nün damadı ile birlikte kontrol amaçlı eve gitti.

Polisin eve girmeye çalıştığı anda evde alıkonan Fatma Ö., ’Beni öldürüyorlar, yetişin’ diye bağırmaya başladı. Sesi duyup eve giren polisler, şüpheli F.Ö.’yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise 15 bin TL değerindeki altınlarını alarak evden 5 dakika önce çıktığı tespit edildi. Darp edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karacabey’in girişinde firarda olan olayın şüphelisi S.Ş. (38), kiraladığı araçla birlikte polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız silah, 7 adet mermi, yakalanan diğer şüpheliye ait eşyalar ve gasp ettiği altınları bozdurarak nakde çevirdiği tahmin edilen 13 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş. (38), emniyetteki ifadesinin ardından nitelikli yağma, konut dokunulmazlığına ihlâl, kişiyi hürriyetinden mahrum kılma ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilecek.