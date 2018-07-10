Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 12:52

Medyumu bağlayıp, karısını döven gaspçı Bursa’da yakalandı

Elazığ’da bir çifti darp edip soyan şüphelilerden biri Bursa’nın Karacabey ilçesinde yakalandı.

Medyumu bağlayıp, karısını döven gaspçı Bursa’da yakalandı

10 Temmuz 2018 12:52


Elazığ’da meydana gelen olayda, medyumluk yapan Hasan Ö. ve Fatma Ö. çiftinin evine 2 şahıs geldi. İçeri giren ve 5 dakika oturan şüpheliler, daha sonra iş için Hasan Ö. ile birlikte dükkana gitti. Dükkanda 2 şüpheli, önce Ö’yü darp etti, ardından ellerini ve ayaklarını bağladı ve gasp ettikleri anahtarla eve girdi. Evde 2 şüpheli Fatma Ö’yü de darp etti. Bu sırada dükkana gelen ve babasını kurtaran kızı S.P. olay yerine gelen polise, annesine ulaşamadığını söyledi. Ardından polis ekipleri, Ö’nün damadı ile birlikte kontrol amaçlı eve gitti.


Polisin eve girmeye çalıştığı anda evde alıkonan Fatma Ö., ’Beni öldürüyorlar, yetişin’ diye bağırmaya başladı. Sesi duyup eve giren polisler, şüpheli F.Ö.’yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise 15 bin TL değerindeki altınlarını alarak evden 5 dakika önce çıktığı tespit edildi. Darp edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Karacabey’in girişinde firarda olan olayın şüphelisi S.Ş. (38), kiraladığı araçla birlikte polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız silah, 7 adet mermi, yakalanan diğer şüpheliye ait eşyalar ve gasp ettiği altınları bozdurarak nakde çevirdiği tahmin edilen 13 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş. (38), emniyetteki ifadesinin ardından nitelikli yağma, konut dokunulmazlığına ihlâl, kişiyi hürriyetinden mahrum kılma ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç