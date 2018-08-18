Mehmet Akif Bilgi Evi’nde mezuniyet heyecanı

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Müftülüğü iş birliği ile 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen resim, el sanatları, değerler eğitimi ve haftanın bir günü gezi programının yapıldığı Mehmet Akif Bilgi Evi yaz kurslarından mezun olan öğrenciler sertifikalarını aldı. Mehmet Akif Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen kapanış törenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Akan, Bilgi Evleri Koordinatörü Erim Güneş, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İki ay boyunca yaz dönemi kurslarından yararlanan 44 öğrenci, öğrendikleri duaları kapanış töreninde okudu. Ayrıca miniklerin yaz kursunda yaptıkları resim ve el sanatları çalışmaları sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilere sertifikalarını veren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Akan, “Bilgi Evlerimiz’de hocalarımızın himayesinde çocuklarımız ile gerek el becerileri gerekse değerler eğitimi konusunda faaliyetler yapılıyor. Çocuklarımızı tebrik ediyor, anne ve babalarına destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.