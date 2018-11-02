Mehmet H. Doğan Ödülü başvuruları başladı

Doğan Ödülü'nün 2019 yılı başvuruları başladı. Başvurular 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek, Türk şiirine katkı sunmak amacıyla Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından her yıl düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülü'nün 2019 yılı başvuruları başladı.

İsteyenler 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yayımlanan şiir eleştirisi, incelemesi ve araştırmaları ile ödüle başvuruda bulunabilecek.

Ödül için başvurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Şiir Kütüphanesi'ne elden, posta veya kargo yoluyla yapılabilecek. Seçici Kurulu'nu Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu'nun oluşturduğu Mehmet H. Doğan Ödülü'ne değer görülen çalışmaların ödülleri, 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek törende verilecek.