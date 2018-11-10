Mehmet Yetim Osmangazi Belediye Başkan aday adayı

Mehmet Yetim, AK Parti'den Osmangazi Belediyesi Başkanlığı aday adayı olduğunu açıklandı.

Uludağ Üniversitesi Beden Eğitim Spor Bölümü mezunu olan 53 yaşındaki Mehmet Yetim, AK Parti'den Osmangazi Belediyesi için aday adaylığını açıklamak üzere ilçe muhtarlarıyla buluştu. 1990 yılından bu yana inşaat ve taahhüt sektöründe çalışmalarda bulunan, 2017 yılında bu yana Hüdavendigar Dikkaldırımspor Kulübü'nün başkanlığını yürüten Yetim, “Çıkmış olduğum bu kutlu davada Osmangazi Belediye Başkanlığına aday adayıyım. Bugün muhtarları dinleyerek, demokrasinin en eski ve köklü kurumu olan muhtarımızla bu işi başlattım. Halkın temsilcisi olan muhtarlarımızın fikrini aldım. Osmangazi'de yapılacak çok iş var. Heyecanımız, bilgimiz, tecrübemizle bu işi çözme noktasında azim ve kararlılıkla yürümekteyiz. Osmangazi için hayallerimiz, heyecanımız var. Halka hizmet, hakka hizmet azminde bu yola çıktık” dedi.

Projeleri olduğunu belirten Yetim, “Osmangazi'yi muhtarlarımız ve STK'larla yöneteceğiz. Osmangazi'de meclis öncesinde mutlaka muhtarlar ve STK meclisini toplayarak, gündemi onlarla belirleyip, gelecek olan meclisimizi şekillendireceğiz. Osmangazi'yi Türkiye'de sporun başkenti yapacağız. Tesis, malzeme yönünden bütün eksiklikleri çözeceğiz. Osmangazi'nin sosyal hayatında kreş ihtiyacını çözeceğiz. En önemli projemiz Osmangazi'yi huzurlu, mutlu, kendine güvenen, çağdaş ve modern şehircilikle buluşturacak olan kentsel dönüşüm. Mutlaka dönemimizde başlatıp, çok hızlı ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapacağız” şeklinde konuştu.