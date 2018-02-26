Afrin’deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 37. gününde, bölgede operasyonlarını sürdüren askere Mustafakemalpaşa’dan bir destek daha geldi. Kaymakamlı ve belediye öncülüğünde toplanan Kemalpaşa tatlısı, helva, süt ürünleri ve konserveden oluşan 66 paletlik 2 tır dolusu gıda maddesi, dualarla Afrin’e uğurlandı.

Adnan Menderes Meydanı’ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde devletinin ve ordusunun yanında olduğunu söyledi.

Kurtulan, "Birliğimiz dışarıda düşmanı korkuturken, dosta güven veriyor. Bizim hiç bir ülkenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimsenin de ülkemize göz dikmesine asla fırsat vermedik, vermeyiz. Gelecek günlerin ordumuzun muzafferiyetiyle taçlanacağına 80 milyon olarak gönülden inanıyoruz. Dualarımızla kahraman askerimizin yanındayız. Bu güzel kampanyaya katkı veren tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimizin yüreğinde bir mutluluk, bir moral sağlayabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.

Konuşmaların ardından dualarla tırlar Afrin’e uğurlandı.