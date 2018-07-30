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30 Temmuz 2018 10:19

Mehmetçik Afrin’de yaraları sarmaya devam ediyor

Zeytindalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin şehrini terör örgütlerinden temizleyen Mehmetçik, Afrin halkını yalnız bırakmıyor.

Mehmetçik Afrin’de yaraları sarmaya devam ediyor

30 Temmuz 2018 10:19

Yaşanan savaştan sonra yeniden düzenlerini kurmaya çalışan halka gıda ve ekmek yardımı yapan Mehmetçik, eğitimden geri kalmamak adına kurulan sınıflarda ders çalışan öğrencilere de kırtasiye yardımı yaptı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytindalı Harekatı kapsamında girdiği Suriye’nin Afrin şehrinde çalışmalara devam ediyor. Operasyondan sonra da Afrin’de nöbet tutmaya, halkın can ve mal güvenliğini korumaya devam eden Mehmetçik yaraları sarmayı da ihmal etmiyor. Uzun yıllar PKK, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin gölgesinde altında yaşamak zorunda kalan Afrinlileri normal hayata alıştırmak için canla başla mücadele eden Mehmetçik, çocukların eğitim hayatlarının aksamaması için kolları sıvadı. Yaptıkları kampanyalarla öğrenciler için kırtasiye malzemesi alan Mehmetçikler, çocuklara oyuncak ve halka ise ekmek dağıttı.


Özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılaşan Mehmetçik yardım malzemelerini dağıtırken halka ve çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.




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