“Mehter takımında geçirdiği 40 yıl kitap oldu

Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım törenine Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, mehter derneği mensupları ve üyeleri ile davetliler katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan İnegöl Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz, “16 yaşında rahmetli babamın kurduğu Mehter takımının arkasından gönül vererek koştum. Askerliğim gelinceye kadar bu görevi devam ettirdim. Askerliğimi de askeri mehter takımında yaptım. Geldikten sonra mehter başı ve mehter başkanı olarak devam ettim. Aynı zamanda İstanbul’da Kültür Bakanlığı tarafından kurulan Kültür Bakanlığı Mehterinde de uzun zaman yurtiçi ve yurtdışında görev yaptım. Birçok hatıramızı zaman zaman eşimiz dostumuza anlatırken, bunların bir yere toplanmasını önerirlerdi. İnegöl mehterini kuran o ağabeylerimiz birer birer rahmete intikal etti. Şuanda İnegöl’de mehter kurulurken yaşayan iki ağabeyimiz var, onlar da hasta. Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Bizde onların kurduğu bu mehteri kitap halinde toplamak istedik. Nasıl, hangi şartlarda, ne zaman, kimler tarafından kurulduğunu yazdık. 40 yıl boyunca mehterde görev yaptığım günlerin hatıralarını da kitaba toplamak istedim. Kitaplaştı, yazdık, buraya kadar geldik. Öyle zor günler yaşadık ki, kendi eşimizi, kendi işimizi, çocuklarımızı bırakıp günlerce yurtdışında görev yaptık. Bazı günler ağladık, bazı günler sevindik, bazı günler telefon geldi ‘babanız rahmetli oldu’ dediler biz gurbet eldeydik, gelemedik. Bazı günler eve gelip kapıyı çaldığımız zaman ‘anneniz rahmetli oldu, başın sağ olsun’ dediler. Bazı sevinçli haberlerimizde ‘evladın oldu’ dediler, biz bunları yurtiçi veya yurtdışında görevdeyken öğrendik. Küsmedik, aldırmadık, yolumuza devam ettik” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Başkan Semiz, “İnegöl’de ilk defa bir derneğin mekânı oldu. Hamdolsun hiç devlet kapıları çalmadık. Bize yardım edin, şunu bunu verin demedik, kendi imkânlarımızla işimizden, gücümüzden, cebimizden feragat ettik, oraya yatırım yaparak güzel bir binayı hayata geçirdik. Herkesin İnegöllü olarak bu mehter takımında hakkı ve hukuku var. Bize hizmeti geçen tüm ağabeylerimize, kardeşlerimize, Belediye Başkanlarımıza, bizi yalnız bırakmayan Kaymakamımıza, İnegöl’ün mehterini kuran Kemal Özkan amcamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Mehter Derneği Başkanı ve “Mehter Yolu’nda 40 Yıl” kitabın yazarı Mehmet Semiz, kitabı imzalayarak davetlilere takdim etti.