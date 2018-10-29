Mehteri gören telefonuna sarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Sabah Kaymakam Şükrü Görücü makamında tebrikleri kabul etti. Ardından program Atatürk bulvarında devam etti. Kaymakam Görücü'nün ve diğer konuşmacıların ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları şiirlerin okunması ve folklor gösterisiyle devam etti. Kutlamalarda İnegöl'ün tarihi mehteri konser verdi. Mehteri görenler cep telefonlarına sarıldı. Kutlama programına katılan vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tören resmi geçitle sona erdi.