Meme kanseri sonrası yeni başlangıç

Tedavi süreçlerinde meme deformasyonu ya da kaybı yaşayan kadınların, sosyal hayata uyum sağlamada güçlük yaşayabildiğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Kanser sebebiyle memenin bir kısmı ya da tamamının cerrahi olarak alınması gerekebilir. Kadın kanser tedavisi sırasında yaşam mücadelesi verirken estetik gibi görünen bu organın bütünlüğünün bozulması, memenin eksikliği, deformasyonu, asimetrisi, kaybı kadını derinden etkiler, psikolojik olarak kadında yıkıma sebebiyet verebilir” dedi.

Kanser tedavisi sonrasında aile, sosyal ve cinsel hayattan kendisini soyutlayan kadınların meme onarım ameliyatından sonra hayata yeniden başlamış gibi hissettiğini kaydeden Prof. Dr. Mesut Özcan, “Gelişen tıp teknolojisi ve yeni teknikler sayesinde, kanser veya benzeri bir rahatsızlıkla yaşanan meme kayıplarında ya da deformasyonlarında estetik plastik cerrahi uzmanları tarafından, kadında sıkıntı oluşturan konu çözüme kavuşturulabilmektedir. Kanser tedavisi tamamlandıktan sonra 1 yıl bekleyerek tedaviyi yürüten hekimden de alınacak onaydan sonra yeniden meme yapımı için estetik ve plastik cerrahi aşamasına geçilebilir” diye konuştu.