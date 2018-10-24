Meme kanserinde risk danışmanlığı

Dr. Ersoy Taşpınar, meme kanseri riskinin yüksek olduğu ülkelerde ‘risk analizi ve danışmanlığı'nın rutin sağlık hizmetlerinden sayıldığını söyledi.

Taramanın meme kanserine bağlı ölüm oranını yüzde 30 oranında azalttığını ifade eden Op. Dr. Ersoy Taşpınar, “Ölüm oranının azalmasında kanser hakkında bilgilerin artması ve dolayısıyla erken teşhis etkili olmaktadır. Erken teşhis, zamanında yapılacak tedavi ile hastalığın tamamen yok edilme şahsını yükseltiyor. Teşhisi erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan kanserler arasında kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor. Tedaviler sonrasında 5 yıl boyunca sağ kalma ihtimali 1. safhada yüzde 100'lere yakınken, 4. evrede yüzde 20'dir. Bu sebeple erken teşhis önemlidir” dedi.

Taşpınar, “Bugün dünyada meme kanseri riskinin yüksek olduğu ülkelerde ‘risk analizi ve danışmanlığı' rutin sağlık hizmeti içerisinde yerini almaktadır. Bu ünitelerde kadınların rasyonel risk ölçümleri yapılmakta ve risk seviyesine göre tavsiyelerde bulunulmaktadır. Yapılacak tavsiyeler, takip sıklığı, takipte ne tarz testlerin kullanılacağı, hayat ve beslenme önerileri, gerekirse genetik test yaptırması ve gerekirse koruyucu ilaç tedavisi ve ameliyat yapılmasıdır. Mesela artık tarama aracı olarak uygun hastalarda MR kullanılabilmekte. Ancak neticede herkese MR ile tarama yapmak da uygun değil. MR ile tarama önerilecek kişileri bile bu bilgisayar programı destekli görüşmeler ile anlayabiliyoruz. Etkin risk azaltıcı yöntemler arasında ilaçlarla koruma ve koruyucu ameliyatlar yer almaktadır. Risk danışmanlığı konusu kanser tedavisi ile ilgili kılavuzlarda da yerini almıştır. Meme kanseri için risk analizi bugün iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi genetik yatkınlığı işaret etmeyen, çok kuvvetli aile öyküsü olmayan kadınlar için bazı risk ölçüm yöntemlerinin kullanıldığı analiz yöntemidir. Diğeri ise kuvvetli aile öyküsüne sahip kişilere uygulanan aile soy ağacı aracılığı ile yapılan genetik mutasyon olasılığı hesaplanması ile gerekenlere genetik testlerin yapılmasını içeren karmaşık analiz yöntemidir” dedi.

Taşpınar, “Risk danışmanlığı ile ilgili çeşitli bilgisayar programlarıyla değerlendirmeyi tavsiye ediyoruz. Risk değerlendirmesi sonunda kendisine 5 yıl boyunca meme kanserine yakalanma riskini ve riski azaltmak için yapabileceği şeyleri içeren bir rapor veriyoruz. Bu rapora göre kendisine sadece beslenme, hayat tarzı değişiklikleri, kontrol sıklığı, taramalarda hangi testlerin kendisi için daha faydalı olacağı gibi bilgiler yer alabileceği gibi, çıkan sonuçlara göre genetik test yaptırması gerektiği veya koruyucu amaçlı tedavi alması veya koruyucu ameliyat olması gerektiği gibi tavsiyeler yer alabiliyor” şeklinde konuştu.