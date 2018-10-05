Meme kanserini yenen projeye cumhurbaşkanından ödül

Dr. Gülşah Çeçener, doktora öğrencisi ile birlikte hazırladığı projede meme kanserli hücreleri öldürmeyi başardı. Dünyada bir örneği daha bulunmayan projeyi başarı ile tamamlayan araştırmacılar, YÖK tarafından ‘Üstün Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü. Akademisyenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Dr. Gülşah Çeçener ve doktora öğrencisi Gamze Güney Eskiler, meme kanseri alanında hazırladıkları doktora projesi ile YÖK tarafından verilen ödüle lâyık görüldüler. Akademisyenler ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gülşah Çeçener, tamamladıkları doktora tezi ile tedavisi çok zor olan ileri evre meme kanserinde önemli bir adım oluşturduklarını söyledi. Meme kanserinin tedavisi sırasında kullanılan ilaçlara direnç geliştiğini vurgulayan Çeçener, “Bu ilâç direncinin aşılabilmesi için ileri safha meme kanserinin tedavisinde kullanılan güncel bir ilacın formülasyonunu değiştirerek ilaca dirençli meme kanseri hücre hatlarında kanserli hücrelerin programlı ölümünü sağladık. Üstelik normal hücrelere zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdik. Bu süreci hayvan modelleriyle de desteklediğimiz ileri projelerle devam ettirerek etkin bir ilacın geliştirilmesine katkı sağlamayı planlamaktayız. Kanserin etkin tedavisi için oluşan ilaç direncini aşabilmek en önemli hedefimizdir. Araş. Gör. Gamze Güney'in Doktora tezi kapsamında gerçekleştirilen çalışmamız nanoparçacıklar kullanılarak formülasyonu değiştirilen bir PARP inhibitörünün ileri evre meme kanseri hücrelerinde oluşan ilaç direncini aşarak hücrelerin programlı ölümünü gerçekleştirmesi, kanserli hastalarda etkin tedavi konusunda ümit vaat edici önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma ile İleri evre agresif seyreden BRCA mutasyonu taşıyan meme kanserli hastalara verilen tedavinin etkinliğini in vitro (hücre kültürü) düzeyindeki çalışmamız ile, ilk kez başarıya ulaştırdık. Uluslararası çalışmalarda kanserli hücrelerde ilaçlara direnç geliştirme ve etkin tedavi modelleri çok yeni ve önemli bir araştırma konusudur. Bizim doktora projemiz bu alanda yapılan özgün değeri yüksek ilk çalışma oldu. Tezimiz Uludağ Üniversitesi'nin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Son yıllarda geliştirilmiş akıllı ilaçların bireye özgün tedavisinin etkinliğini arttırmaya yönelik planlanan çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, hastalarda etkin tedavi sağlanabilmesi adına ümit vaat edici bir gelişme olarak değerlendirilebilir” dedi.