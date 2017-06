Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği üyeleriyle bayramlaştı

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği’ne bağlı 11 iş hizmet kolunun başkanları, yönetim kurulları ve üyeleri bayramlaşma törenine yoğun katılım sağladı. Törene ayrıca AK Parti Bursa Milletvekilleri Zekeriya Birkan, Osman Mesten, Müfit Aydın, Bennur Karaburun da katıldı. Her ramazan, ya Gazze ya da başka bir İslam coğrafyasında bombalandığını belirten Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, "İslam ümmeti ve millet olarak çok şükür ki bu ramazan, katliamlara maruz kalmadık. Bu demek değildir ki İslam coğrafyalarında sorunlar bitti. Her şey güllük gülistanlık. Suriye’de, Irak’ta ve pek çok İslam coğrafyasında hala kan akmaya devam ediyor. Bu kanın durması için en büyük görevi üstlenen ülke Türkiye’dir. En büyük gayreti de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göstermektedir" dedi.

Türkiye’nin her kırılma anlarında Memur-Sen’in her zaman kendine yakışanı yaptığının altını çizen Numan Şeker, "1 milyon üyesiyle Memur-Sen, dik duruşuyla ülkemizdeki her kırılma anında milletin değerlerinin yanında yer aldı. Bunun en somut örneği en son gerçekleştirilen referandum sürecidir. İddia ediyorum ki bu referandum sürecinde biz AK Parti’den çok çalıştık. Ancak biz, AK Parti için değil, ümmet ve millet için çalıştık. Çünkü bu referandum geçmeseydi neler olacağını ve Türkiye’yi hangi gündemler beklediğini biz çok iyi biliyorduk” diye konuştuk.

Millet için çaba sarf etmelerine rağmen pek çok hususta kendilerinin dikkate alınmadığını işaret eden Şeker, "15 Temmuz’da hiç kimse alanlarda değilken ve çoğu ortalığın netleşmesini beklerken; Memur-Sen, hiç tereddütsüz bir mesajla 1 Milyon üyesi ile alanlara indi. 27 gece nöbet tuttuk. Ancak o gece biz alanlara inerken bize ’bu alanlara inenlerin can güvenliğini nasıl sağlayacaksınız’ diyen sendikalara mensup insanlara maalesef bazı vekillerimiz referans olup bir yerlere taşımanın peşinde. Ya biz yanlış yapıyoruz ya da referandum sürecinde alanlarda olmayan hatta Kamu-Sen Genel Başkanı gibi hayır için çalışan bir sendika olmalıydık. Burada bir sıkıntı var. Biz ne olursa olsun yine de milletin değerleri ve kamu çalışanlarının hakları için çalışmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin demokratikleşmesinde insan haklarının temel ve hukuki değerlerinin oturtulmasında Memur-Sen’in ciddi mücadelesinin olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise, "Ne zaman darbeler, 28 Şubat’lar olmuşsa ve ne zaman başörtüsü zulmü yaşanmışsa ilk karşı çıkan Memur-Sen olmuştur. Memur-Sen’in tüm bu mücadelesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim için Memur-Sen her zaman önemli ve önceliklidir. Memur-Sen’i kendimizden farklı görmüyoruz. Bu anlamda tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi.