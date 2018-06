Memur-Sen Bursa İl Temsilciliğinde bayramlaşma

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği’ne bağlı 11 iş hizmet kolunun başkanları, yönetim kurulları ve üyeleri bayramlaşma törenine yoğun katılım sağladı. Bayramlaşma törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Birileri halen eskiye özlem duyuyor. Ne yapacaklarmış, 12+1 eğitim sistemini getireceklermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Yine imam hatip liselerini kapatacağım. Yine meslek liselerini kapatacağım. Yine sana hayat hakkı tanımayacağım demek. Maazallah Türkiye bunların yönetimine kalsa, varın düşünün halimizi. Ama bu millet sandığa gittiğinde düşünecek ve gereğini yapacaktır” dedi.

AK Parti’nin iktidara geldiğinde bütçe açığı yüzde 12 olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Şu anda 1,5 ve gelişmiş ülkelerdeki bütçe açığı yüzde 4,4 olarak açıklanmaktadır. Biz başarılıyız. Kim ne derse desin. Her şeyi yapmadık daha bitmedi. Ama biz mesafe kapatıyoruz. Keşke bizden öncekiler de yapsaydı da şimdi daha iyi olsaydık. Onlar bu milleti sevmiyor, hazmedemiyor. Türkiye ile ilgili bir ufukları yok. Bunlar zamanında ‘halk plajlara akın etti vatandaş denize giremiyor’ diyordu. Vatandaş bunlar, halk ise güdülmesi gereken bir sürü olarak görüyorlardı. Bu zihniyet bir milim değişmez. Bunların Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları kin ve öfke, Türkiye’ye düşman etmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

Bursa’da 67 bin memurun 33 bini Memur-Sen üyesi olduğunu ifade eden Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, “2 memurdan biri memur-sen üyesidir. Bu klişeleşmiş bir cümle ama her 2 vatandaştan biri nasıl biri AK Parti’yi destekliyorsa, her 2 memurdan biri de Memur-Sen üyesidir hamd olsun. Biz Türkiye’deki her kırılma anında üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. 16 yılda 12 seçim yapıldı. Hiçbir seçimde bir diğerinden farklı olmadı. Her seçimde dönüm noktası oldu. Türkiye’nin makas değişikliği yapacağı ve en önemli virajı alacağı seçimlerden biri 24 Haziran’da gerçekleştirilecek. Ya eski Türkiye’ye gideceğiz. Ya da önümüzü açarak yeni ufuklara yelken açacağız” diye konuştu.