Memur-Sen Bursa İl Temsilciliğine Gökhan Yünkül seçildi

Memur-Sen İl Temsilciliğinde gerçekleşen toplantıya katılan Memur-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanları yapılan istişare sonucunda Gökhan Yünkül’ü Memur-Sen İl Temsilcisi olarak seçti.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül yaptığı açıklamada ; "Memur-Sen görevinden ayrılan Numan Şeker Başkanımıza bugüne kadar Memur-Sen teşkilatlarına verdiği emeklerden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün şube başkanlarımız ile yaptığımız istişare sonucunda şube başkanlarımız oy birliği ile Memur-Sen İl Temsilciliği görevini tarafıma tevdi ettiler. Bundan dolayı beni bu göreve layık gören tüm şube başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Memur-Sen teşkilatları büyük bir ailedir. Güçlü bir teşkilat yapımız var. Devraldığım görevin sorumluluğunun, ağırlığının ve yükünün farkındayım. İnşallah tüm şube başkanlarımız ve teşkilatımız ile tek vücud olup bu teşkilatın şanlı bayrağını daha yukarıya taşıyacağız. Memur-Sen sadece bir sendika olmaktan öte Bursa’nın ve Türkiye’nin en önemli ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biridir. Bizlerden beklentisi olan tüm kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanması noktasında tüm gayretimizi gösterirken, ülkemizi, coğrafyamızı, Bursa’mızı ve mazlumları ilgilendiren konulara da eğileceğiz. Bu güçlü teşkilat dün olduğu gibi bugünde bundan sonrada her zaman haklının, kamu çalışanlarının, ve mazlumların yanında yer alacaktır. Memur-Sen olarak milletimizin değerlerinin yanında yer alarak, milletimizle beraber haksızlığa, zalime ve ülkemiz üzerinde oynan oyunlara karşı duracağız. Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük aileye yakışır bir yönetim anlayışı ile, tüm teşkilatımızın ve üyelerimizin talep ve önerileri ile yol haritalarımızı belirleyeceğiz. İstişareden rahmet doğar. Bizde sürekli teşkilatımız ile istişare ederek bu büyük ailenin daha da büyümesi için çalışacağız. "