Memur-Sen yetimleri sevindirdi

Bu yıl ramazan ayında iftar yemeği vermek yerine buraya aktarılacak paraların hayır işlerinde kullanılacağını açıklayan Memur-Sen Bursa il temsilciliği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyasında 20 yetime giyim yardımı yaptı. Bursa İHH binasında düzenlenen yardım programına Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Numan şeker, İHH Bursa İl Başkanı Hüseyin Kaptan’ın yanı sıra yetim çocuklar ve dernek yöneticileri katıldı.

Bursa şubesi olarak bu sene iftar programı yapmak yerine yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ifade eden eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, "Biz Bursa Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube olarak 20 yetimi sevindirme adına burada giyim yardımında bulunduk. Ben özellikle İHH başkanı Yüsel Kaptan’a teşekkür etmek istiyorum çünkü hayırda öncülük yapıyorlar. Memur-sen camiası olarak Türkiye’de ramazan ayı boyunca yapılacak tüm iftarları iptal ederek Arakan’da inşa edilen Mehmet Akif İnan yetim külliyesini de bitireceğiz. Bu külliye cami, kütüphane ve yatakhaneleriyle tam teşekküllü bir yapı olacak” dedi.

Şeker ve Yüksel program sonunda yetimlere giyim yardım malzemelerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.