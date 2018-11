Memur-Sen'den Doğu Türkistan'daki Çin işkencesine tepki

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne tepki gösterdi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Doğu Türkistan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yünkül, “Doğu Türkistan, 1949 yılından beri Çin işgali altında. O günden bu yana Doğu Türkistan'dan feryatlar hiç eksik olmadı. Kulaklar sağır, gönüller körleşmiş modern dünyada. Ne Çin işkencesi görüldü, ne de zulüm altında yükselen feryatlar duyuldu. Bugün Cenevre'de BM İnsan Hakları Komisyonunda Çin Hükümetiyle karşılıklı olarak Çin'deki insan hakları ihlallerinin değerlendirileceği bir toplantı düzenlenecek. Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırımı, son zamanlarda gittikçe şiddetini artıran Amerika-Çin rekabetine politik meze yapmaya çalışanlara izin verilmemeli. Doğu Türkistan ve milyonlarca insan, iki emperyalist devletin çıkar kavgasında araç haline getirilmemeli. Biz bu noktada dünyanın bütün iyi insanlarına, insanlığa önemli vazifeler düştüğüne inanıyoruz. Eğer dünyanın iyi insanları bu konuyu sahiplenip, zulme karşı bir hat oluşturmazsa, Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşayan mazlumların iki zalimden birinin zulmüne maruz kalması kaçınılmazdır. Bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları zulme karşı güçlü bir hat oluşturmalı, adalet ve özgürlük dünyamıza hakim kılınmak için sorumluluk almalı” dedi.

Çin'in Doğu Türkistan'da bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden Yünkül, “Zulmün temelinde Doğu Türkistan'ı Müslüman Uygur Türkler'inden arındırmak yatıyor. Bu politika işgalin ilk yıllarından bugüne kadar aralıksız uygulandı. Çin fikri ıslahat adı altında bir milyondan fazla insanı hapishanelerde tutuyor. Çin komünist yönetimi ‘kardeş aile' projesi adı altında her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli erkek yerleştirerek Uygurların aile birliğini dağıtıyor. Çin'in Doğu Türkistan'da tek orijinal ürünü işkencedir, zulümdür. Bu yönüyle “Çin işkencesi” tabirinin bugünkü somut karşılığı Doğu Türkistan'da hergün değil her an yaşanıyor. Çin sadece yaşayanları öldürmüyor; doğacak olanların da hayata gelmesine engel oluyor” diye konuştu.