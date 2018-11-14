Memur sendikaları saldırıya uğrayan mübaşir için toplandı

Bursa'da memur sendikaları, mübaşire yapılan saldırıyı kınadı.

Bursa'da Muhammet Reşit P. isimli şahıs, duruşma saatini beklerken sıkılınca mübaşir Bedir Yıldız'a saldırdı. Gözünden yaralanan Yıldız için meslek sendikaları bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Mübaşire yönelik saldırıları kınamak için Bursa Adliyesi önünde bir araya gelen adliye çalışanlarına avukat ve hakimler de destek verdi. Basın açıklamasını Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mesut Aksu yaptı. Aksu açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren şahsın tutuklanmasının kendilerini mutlu ettiğine değindi. Aksu, vatandaşla ilk muhatap olan ve duruşmalarda ağır iş yükleri olan mübaşirlere yönelik yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade ederek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Aksu, “12 Kasım 2018 tarihinde 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada sanık olarak yargılanan bir şahıs duruşma saatinin aksaması sebebiyle, ‘Neden bizim dosyamızı almıyorsun' bahanesi ile mübaşir arkadaşımızın yüzüne kafa atarak arkadaşımızın dengesini kaybederek yaralanmasına sebep oldu. Yaşanan hengame sonrası saldırgan adliyeden kaçmış ve emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. Bu sırada adliye çalışanlarımız tarafından 112 acil servisi aranmış, arkadaşımız ilk müdahalenin ardından sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Yaralanan arkadaşımızın sağ gözünün hemen altına 6 dikiş atılmıştır. Dün itibariyle adliyeye sevk edilerek sorgusu yapılan sanığın tutuklanmasına karar verilmesi yüreklerimize bir nebze de olsa su serpmiştir. Görevi başındaki memura mukavemet ve kasten yaralama suçu cezasız kalmamıştır. Duruşmanın gecikmesi sebebiyle önceki gün mübaşirimize atılan kafa yarın hakimlerimize savcılarımıza da atılabilir. Mübaşirlerimiz yargı makamlarına halel gelmemesi adına fedakâr ve cefakâr bir şekilde hizmet etmeye çalışmaktadırlar” dedi.

Açıklamanın ardından saldırıya uğrayan Bedri Yıldız da konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Yıldız sanığın hak ettiği cezayı almasını temenni ederek, “Sanık tutuklanmıştır. Konu yargıya intikal etti, Türk adaletine güveniyorum. Umarım şahıs hak ettiği cezayı alır” diye konuştu.