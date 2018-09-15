Meraların kiraya verilmesine tepki

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın meraları kiraya vermeye hazırlanması hayvan yetiştiricilerini tedirgin ediyor.

Bursa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yıldırım Orhan, bu kanunun besicilere büyük zarar vereceğini belirterek, "Hazine arazilerinin kiralanması hayvancıları tedirgin ediyor. Bakanımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Güzel şeyler yapıldığını basında izliyoruz. Burada da değişik bir uygulama devreye girmek üzere. Hazine arazileri tarıma ve devlete katkı sağlamak için kiralanacak. Fakat biz bir konuyu dile getirmek istiyoruz. Meralarımız tescil edilen hayvan otlatma alanlarıdır. Bu yaylım alanlarının dışında yıllardır mera olarak kullanılan, fakat gerekli çalışmalar yapılmadığı için hazine arazisi olarak görünen meralarımız var. Bunlar kiraya verilirke, meralardan istifade eden koyuncular, keçiciler, hayvancılar çok büyük zararlar görürler. Bu konuyla ilgili bizim bir çalışmamız oldu. Biz bu çalışmayı bir kitapçık haline getirdik, bakanlığın ilgili birimlerine ilettik. Burada da çok açık ve net bir şekilde ilettik. Bizim istediğimiz bakanımızın bu konuyu dikkate alarak bir değişikliğe gitmesi. Zaten meralarımız kalmamış durumda. Mera hüviyetini kaybettiler. Öyleyse ne yapılması lazım? Şu an mera olarak kullanılmayan hazine arazilerinin mera olarak tesis edilmesi lazım. Aksi takdirde hayvancılıkla uğraşan kişiler, özellikle yem girdilerinin çok pahalı olduğu bu dönemde çok büyük zarara uğrayacaktır" dedi.

Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim dikkat çekmek istediğim nokta, bunları en iyi bilen ve bilmesi gereken kişi Bakan Yardımcımız Mehmet Sadi Tunçbey'dir. Çünkü müsteşar yardımcılığı zamanında bu birimde çalıştı. Bu herhalde gözden kaçmış bir husustur. Bunun acilen düzeltilmesini talep ediyoruz. Mera olarak kullanılmayan hazine arazilerinin mera olarak kullanılmasını istiyoruz. Çünkü ilerde çok büyük şeyler çıkacaktır. Kaos ortamı meydana gelecek ve hayvancılar mağdur olacaktır. Yem girdileri zaten çok yüksektir. Bedavaya üretim yaparken, üretimleri tamamen akamete uğrayacak ve ülke hayvancılığına büyük zarar verecektir. Diğer taraf benim konum dışımda, ama bu mesele için bakanımızın dikkatini çekmek istiyorum. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını arz ediyorum".