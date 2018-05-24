Merinos Park’ta Serdar Tuncer rüzgarı

Merinos Park’ında sevenleri ile bir araya gelen Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer ile Yazar-Şair Serdar Tuncer, gönülleri fethetti.

Tasavvuftan edebiyata, tarihten İslam ilmine kadar pek çok şeyin konuşulduğu programa Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Teravih namazı sonrası başlayan programda Serdar Tuncer, Yunus Emre ve Yaman Dede’nin naat-ı şeriflerini seslendirdi. ‘Ramazan geliyor’ diye sevinmenin imandan geldiğini ifade eden Tuncer, rahmet ayının Müslümanlar açısından önemine değindi.

Muhammed Aleyhisselam’ı konu alan ve onu öven, ondan şefaat dilemek için yazılan kasidelerden oluşan naat-ı şeriflerin yüzde 80’inin Türkçe yazıldığına dikkat çeken Tuncer, “Naatların en güzeli Osmanlı Türkçesi ile yazılmış. Ne yazık ki o naatları anlayamıyoruz" dedi.

Naat-ı şerifleri okunmasının ardından Bursalı ünlü Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer ile Tuncer, maneviyat yüklü sohbetleri ile gönüllere dokundu. İnançer, "Ramazan-ı şerifi oruçla anıyoruz ama ramazan Kur’an-ı Kerim ayıdır. Sadece oruçla anılması, ramazanın anlamını gölgede bırakıyor" diye konuştu.

“FETÖ terör örgütü namaz ile aldatmadı mı?”

İnançer, "Türkiye’de 5 vakit namaz kılanların oranı yüzde 17’dir. Bu yüzde 17’lik dilimin yüzde 95’i ‘Ben namaz kılıyorum, orucumu tutuyorum. Ben hayırlıyım, evliyayım, üstünüm’ düşüncesinde. Kendimizi beğenme hastalığımız var. Oysaki biz aciziz. ‘Namaz kılan iyi olur, işe alalım’ düşüncesi ile FETÖ terör örgütü üyelerini başımıza bela almadık mı? İbadetlerimiz ile kendimizi bir şey sanıyoruz. Kim ‘Ben ibadetimle şundan hayırlıyım’ diyorsa, o şeytan lakırdısıdır. Unutmayalım, Yezid de namaz kılıyordu" şeklinde konuştu.

Müslüman binasının en sağlam temelinin Kelime-i Şehadet olduğunu ifade eden İnançer, "Sana düşman olarak gelmeyen bir kâfire ikramda bulunursan, Allah’ın hoşuna gider. Mütekabiliyet İslamiyet’te yoktur. Sana zulüm edilse bile, sen Müslüman isen zulüm edemezsin" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Şehr-i Ramazan programı kapsamında Bursalılar ile buluşmalarına vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden İnançer ve Tuncer’e, Bursa Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Fehim Ferik günün anısına hediye takdiminde bulundu.