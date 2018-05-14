Merinos’ta engelli-engelsiz buluşması

Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Engelsiz Sokak Festivali’, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Merinos Parkı’nda düzenlenen programa; engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, özel rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programa, 41 dernek katılım gösterdi. İlçe belediyelerinin ve Uludağ Üniversitesi engelli biriminin de yer aldığı festivalin açılışı; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Alinur Aktaş, dünyanın her yerinde engelleri ortadan kaldırmak, dezavantajlı gruplara yeterli sosyal koruma sağlamak, onlar için kapsayıcı politikalar üretmek gayesiyle çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türkiye’de de birçok etkinlikle, farkındalık ve duyarlılığı artırma projelerinin hayata geçirildiğini belirten Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, engellilerin karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekmek ve çözüm için projeler geliştiriyoruz. 17 ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çalışmaları yürütüyoruz. Engellilere yönelik faaliyetler ile onların sosyal hayatta yer edinmesi, gerektiğinde pozitif ayrımcılığa uğramaları, hizmetlerde dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi gibi konularda toplumsal bilinç oluşturmayı arzuluyoruz” dedi.

Engelliler Haftası’nda farkındalık ve duyarlılığın artırılması için bir dizi ‘özgün’ etkinlik ile konuya dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu projelerimizden biri de ‘Engelsiz Sokak Festivali’dir. Büyükşehir ile birlikte 41 sivil toplum kuruluşu festivalimize katılımı sağlıyor. Festivalde engelli-engelsiz buluşması ile herkesin eğlenebileceği, bilimsel çalışmalar yapabileceği, yarışmalara katılabileceği ortamlar sunacak ve çeşitli sahne gösterileri ile atölye çalışmaları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdeleyi keserek Engelsiz Sokak Festivali’ni başlattı. Başkan Aktaş, açılışın ardından ‘beraberindekilerle birlikte’ tek tek festival çadırlarını gezerek katılımcılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Alacahırka Çocuk Korosu’nun mini dinletisi ve sihirbazlık gösterileriyle renklenen programda, gün boyunca çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle engelli vatandaşların keyifli bir gün geçirilmesi planlanıyor.