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23 Aralık 2017 11:28

Merkezi derslik için geri sayım başladı

Uludağ Üniversitesi, bütün eğitim birimlerini ortak derslerde buluşturacak olan ‘merkezi derslikler’ için ilk kazmayı vurdu.

Merkezi derslik için geri sayım başladı

23 Aralık 2017 11:28


2019 yılı içerisinde hizmete hazır hale gelmesi planlanan bina, hem öğrencinin daha iyi eğitim almasını, hem de zaman ve mekandan tasarruf sağlayacak. 3. nesil üniversite vizyonuna paralel olarak yeniden yapılandıklarını söyleyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Yeni bina depreme karşı güvenli bulunmadığı için yıkılan fen edebiyat fakültesinin yerine yapılacak. Mühendislik fakültesinde 8 tane aktif bölüm var. En basitinden matematik, fizik, kimya gibi dersleri görüyorlar. Her bölüm ayrı ayrı sınıflarda bu dersi işliyor. Bunun haricinde ihtisas, fen, ziraat fakültesinin öğrencileri de bu dersleri alıyor. Yaklaşık 3 binin üzerindeki öğrenciyi kapsıyor. Biz bunları 50 kişilik sınıflarda birçok hoca görevlendirerek gerçekleştiriyoruz” dedi.


Avrupa’da birçok dersin merkezi dersliklerde işlendiğinin altını çizen Ulcay, “Biz Amerika’dan veya diğer ülkelerden daha mı zenginiz? Biz de bu 50 kişilik sınıfları bir araya toplayacağız. En az 10 sınıfı bir araya getireceğiz. Hem öğrenci içinde iyi olacak hangi saati uygun ise, o saatte derse girebilecek. Artık öğrenci dersim çakışıyor sorununu bahane edemeyecek. Bunu ortadan kaldırmış olacağız. Temel dersleri ve bunların laboratuvarlarını merkezi dersliklerde toparlayacağız. Eski fen edebiyat fakültesinin bulunduğu alanda temel kazısı bitti. Öğrenci işlerine yönelik bir birim de orada olacak” diye konuştu.


Bodrum ve zemin kat dahil toplam dört katlı ve 30 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezi derslik binasında ihtiyaca göre çeşitli büyüklük ve kapasitelerde 53 amfi, laboratuvarlar, öğretim üyesi odaları, idari birimler, toplantı odaları, öğrenciler için sosyal mekanlar, kafeterya ve mutfak alanları ile teraslar yer alacak.




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