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06 Ocak 2017 16:18

Mermer Organize için kamulaştırmalar başlıyor

Mermer Organize için kamulaştırmalar başlıyor

06 Ocak 2017 16:18

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için kamulaştırma çalışmaları başladı.
Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırmalarında karar aşamasına gelindiği ve kısa bir zaman sonra kamulaştırmaların tamamlanacağı ifade edildi.
Aynı zamanda, gelir ve gider durumu, alacak durumu, Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyelerinin üyelik hizmet aidatları, yeni üye kaydı ve yeni personel istihdamı konularının yanı sıra, 2017 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Diğer yandan, Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2017 yılında yapılacak işlemler konusunda yol haritası belirlenerek yapılması gerekenlerin kararlaştırıldığı açıklandı.



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